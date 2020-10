MasterChef Celebrity: los famosos se sometieron a un divertido test previo al arranque del programa

lunes, 5 de octubre de 2020 07:32

Este lunes arranca MasterChef Celebrity, la competencia de cocina que tendrá como protagonistas a diferentes famosos. Previo al comienzo tuvo su lanzamiento virtual para la prensa, con la conducción de Santiago del Moro, que presentó una escenografía súper moderna.

Son 16 los participantes que dejarán lo mejor en la cocina y previo a esto, algunos de ellos se sometieron a un test para ver cómo llegan a la competencia gastronómica. Vicky Xipolitakis, Claudia Villafañe, Fede Bal y el Polaco fueron algunos de los que se enfrentaron a las preguntas vinculadas a la cocina y las respuestas sorprendieron a más de uno.

¿Qué es asustar un pulpo? dice una de las preguntas a lo que la "griega" respondió: "es hacerle ¡buh!". En la gastronomía, "asustar al pulpo" es hacer un truco culinario para que el pulpo no quede duro y la cocción sea perfecta.

¿Qué son los chapulines?, fue otra de las preguntas lanzadas a los concursantes. Ante ésta, Patricia Sosa contestó: "es un chapulín colorado". En realidad, los Chapulines o también conocidos como Irving Ortega, son unos insectos comestibles, tradicionales de la comida mexicana.

Dada la exigencia de la competencia todos ellos comenzaron a prepararse de la mejor forma posible. Leyendo y repasando recetas, llevando a la práctica tips nuevos y viejos: cada uno eligió su manera para llegar afilado/a al primer programa. Conducido por Santiago del Moro, los participantes tendrán diferentes desafíos en la cocina y serán evaluados por un jurado muy exigente, integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.

La competencia gastronómica comienza este lunes 5 de octubre a las 22.30 horas.

El jurado

Germán Martitegui, quien ya fue jurado de MasterChef Argentina señaló que "este programa es como una vuelta que la gente está esperando". "Siento como un cosquilleo especial, una ansiedad", dijo el chef en una entrevista a Telefe.

Sobre el hecho de que en esta oportunidad los participantes sean celebridades el jurado fue muy sincero: "El hecho de que esta vez sea con celebridades a mi me causa varios problemas, primero porque no miro televisión, así que no sé bien quiénes son, y segundo, porque sé que los voy a tratar como si fueran un participante común y eso me da miedo que genera algún inconveniente".

Por su parte, el cocinero italiano Donato De Santis aseguró que "es un condimento extra que hayan celebridades en el certamen. Ese ingrediente va a ser catalítico para que sea un programa con mucho éxito".

“Tenemos una serie de invitados muy interesante, todos distintos. Cada uno se va a expresar tal cual como es. Porque en la cocina sucede algo mágico: cuando uno empieza a transformar los alimentos, realmente denota la personalidad de cada uno, y eso es lo que vamos a descubrir", señaló.

Por su parte, Damián Betular, quien hasta hace poco se destacó como jurado de Bake Off Argentina regresa a la pantalla de Telefe para MasterChef Celebrity.

“Vengo de ser jurado de Bake Off y la verdad que este es un nuevo desafío, hay nervios y quiero ver que me voy a encontrar con MasterChef Celebrity", destacó.