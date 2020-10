Marley y Rocío Marengo hablaron del romance que tuvieron: "sabés qué siento, que me negás"

lunes, 5 de octubre de 2020 00:55

Fue hace dos décadas. Eran jóvenes y la buena onda que tenían entre ambos hizo que la relación llamara la atención de la prensa por aquel entonces y quedara plasmada en una que otra revista de chimentos del mundo del espectáculos. Rocío Marengo y Marley tuvieron un romance fugaz y si bien con el tiempo fue quedando en el olvido, este domingo "revivió" ante las cámaras con viejas anécdotas que salieron a la luz.

Todo se dio en Por el Mundo (Telefe) que este domingo hizo referencia a MasterChef Celebrity, que este lunes desembarca en la televisión a partir de las 22.30. En este contexto, Marley entrevistó primero a Santiago del Moro que será el conductor del programa de comidas, y luego a Rocío Marengo que será una de sus participantes. El encuentro con la rubia se dio en la casa de él, donde hubo momentos de buen humor y entrañables recuerdos de los viajes a diferentes destinos.

"No tenés el corderito", comenzó expresando Rocío a Marley cuando se acercaron a la estufa a leña. A ésto, él se rió y aclaró que ya pasaron muchos años y estaba viejo. "Te pusiste colorado Marley", le gritaron los compañeros de la producción en medio del inicio de la nota a lo que él mostró cierta incomodidad sin ocultar la risa que le provocó.

"Sabés que siento, que me negás. Quiero que demos detalles”, señaló la actriz con el recorte en manos de una revista de la época en la que estuvieron juntos. En ésta pudo leer que decía "una modelo de 20 año". “Gente hace 20 años que confirmamos nuestro romance”, destacó ella.

Luego ambos muestran las fotos donde se los ve juntos, por aquel entonces, abrazados y besándose. En uno de los epígrafes se lee que dice: "Enamorados"; mientras en el otro "Cazador, cazado".

"¿Le regalaste una rosa?", se escuchó la pregunta al aire de uno de los miembros del equipo de producción, a lo que él aclaró: "en esa época estaba empezando y no me alcanzaba para más".

"No quiero quedar como cursi, quién no guarda una rosa que le regalan, yo la guardé y hoy después de mucho tiempo leí la revista... y no me nombraste", agregó ella entre risas mostrando la rosa seca que tenía de aquel momento.

"¡Que increíble! y ahora llega Mirco como si fuera nuestro hijo", cerró el tema Marley entre risas para pasar a un tape de uno de los viajes que compartieron juntos y así finalizar el tema del viejo romance.