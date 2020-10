A horas de MasterChef Celebrity, Damián de Bake Off dejó un mensaje a sus seguidores

View this post on Instagram

Otra vez domingo sin Bake Off! Increu00edble pero ya pasaron tres meses desde que terminu00f3 el programa ud83dude33 Gracias gracias gracias a todos los que estuvieron ahu00ed tanto tiempo... 5 meses al aire, 18 programas, 39 desafu00edos y un montu00f3n de locuras en las que me acompau00f1aron y bancaron tanto! Es muy fu00e1cil acostumbrarse a sus mensajes con tanto cariu00f1o y buena onda que aunque parezca que no, siempre los leo! Y muchu00edsimas gracias tambiu00e9n a todos los que se quedaron y siguen con ese amor y apoyo en cada like, comentario o en cada publicaciu00f3n que comparten... me ayudan muchu00edsimo a poder seguir haciendo lo que tanto me gusta... cocinar, dejarles receta y divertirme con uds. Ojalu00e1 todo esto pase pronto y nos podamos ver en alguna Expo, clase o charla... me haru00eda muy feliz! Se vienen muchas cosas nuevas que ya les voy a contar y no seria posible si no estuvieran ahu00ed! Saludos a todos y que anden bien! ud83eudd70 Ph @panemaruccofotografia si necesitan fotu00f3grafa ella es la mejor ud83dude0d