"A través de un acto tan fácil": Nico Peralta contó cómo es la conexión especial que tiene con su abuela

Algunas visitas con la abuela Chocha al cementerio ud83dudc90 (son videos del 2018 y 2019). . Es un planazo de abuela y nieto que compartimos cada vez que voy a Ascensiu00f3n por el finde y ella espera que la lleve al cementerio (en estos meses alguna que otra vez la llevu00f3 mi mamu00e1 pero a ella tanto no le copa hacerlo). . El ritual es siempre el mismo: u2705 cortamos flores de su jardu00edn y vamos en auto al cementerio. u2705 visitamos a los familiares que ya no estu00e1n y la Chocha me muestra el lugar que tiene reservado para ella entre su mamu00e1 (la abuela Corina) y su marido (el Tata). u2705 nos quedamos u0026#34;curioseandou0026#34; entre los nichos hasta que la convenzo de ir volviendo a casa. Aclaro: hacer estas visitas a mi abuela le hace bien, siente que cumpliu00f3 con los suyos y vuelve en paz. Jamu00e1s la entristece (sino no lo haru00edamos), siempre me repite que no pierda la costumbre y que, cuando ella no estu00e9 mu00e1s, que siga yendo a llevarle flores. Prefiero ni pensar en eso y solo divertirme acompau00f1u00e1ndola en estos paseos, que son como en Coco pero en la vida real ud83dudc9eud83dudc90