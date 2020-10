"No se animaba aunque yo le insistía": un panelista de "Cortá por Lozano" con su persona favorita

View this post on Instagram

El agua y el aceite, las dos caras de la moneda, el yin y el yang u262f o como caranchos quieras llamarlo. . Con @tamarapettinato somos bastaaaante diferentes pero yo creo que en el fondo (muy allu00e1 en el fondo ud83eudd2d) ni ella es tan rock u2620 ni yo soy tan chufu00edn ud83cudfaa. . En @cortaxlozanofan se armu00f3 debate con este asunto (deslizu00e1 para ver el video). Tanto @verolozanovl como @paolajuarezok dieron si visiu00f3n. u00bfUstedes quu00e9 opinan de esta dupla? u2049ufe0f