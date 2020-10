"Me desespera": Paula Chaves reconoció su mayor debilidad

domingo, 4 de octubre de 2020 14:35

Paula Chaves, como toda mamá orgullosa, tiene debilidad por sus hijos. Tras el nacimiento de Filipa, la conmueven las demostraciones de amor de sus pequeños que, como hermanos mayores, están muy pendientes de ella.

Este domingo, compartió en Stories de Instagram, un video de su hijo Baltazar que está en un sillón con la beba a la que le canta dulcemente "Estrellita, ¿dónde estás?". En un momento, él se da cuenta que ella lo está grabando y la saluda.

"Hay algo más amoroso que él? Me desespera", escribió ella junto a un corazón. Balta es el único hijo varón y nació después que Paula perdiera un embarazo. Por eso ella compartió un posteo muy especial para su cumpleaños. "Mi bebe arco iiris ... Gracias por llegar magicamente a nuestras vidas... Gracias por enseñarme desde el primer día que no podemos controlar nada... Gracias por enseñarme a luchar por nuestros derechos... Gracias por enseñarme esa fuerza que nace descontroladamente desde adentro y de los más profundo de nuestros corazones... Hace 4 años , 5.28 am , me convertiste en otra mujer... nací con vos... nacimos juntos...

Te amo hasta el infinito, Balta"