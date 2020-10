Lizy Tagliani le disparó con el "PotoShop" a Jésica Cirio y ella se la devolvió con Leo Alturria

domingo, 4 de octubre de 2020 15:14

Lizy Tagliani regresó a "La Peña de Morfi" y la respuesta del público no pudo ser mejor. Es que la extrañan a Lizy en la pantalla de Telefe, tras la abrupta salida de "El Precio Justo" por coronavirus. En el desafío de este domingo, ambas se cruzaron en un entrevista picante y sin desperdicio.

"¿Está el Photoshop y el Potoshop? ¿Potoshop sí o no? ¿Lo hiciste alguna vez con el PotoShop?", lanzó Lizy. "Nunca jamás", dijo Cirio tras poner gesto de sorpresa ante la pregunta. "Yo te lo conozco", dijo la capocómica. "Está bien que me lo conozcas", disparó Cirio.

En eso, Gerardo Rozín pidió explicación. "Si alguna vez subió foto del tuje retocado. Vos decís: ¿cómo lo tiene así? Y te querés matar. Yo nunca mandé fotos porque te las sacás y te salen los granos, los pelos encarnados", expresó Lizy, sin reparos.

"Uno retoca la piel, algunas cositas pero no me gusta. No me gusta porque después ves la realidad y hay mucho cambio", cerró Jésica.

Pero, después le tocó a ella y sin duda fue un bombazo: "¿Por qué tardaste tanto en presentar al bombonazo de Leo?" Lizy confesó: "porque él no quería. Él quería una relación libre. Quería que nos veamos, que seamos amigos".

[#LaPeñaEnCasa] @lizytagliani confiesa por qué tardó varios meses en blanquear su relación con Leo Alturria uD83DuDC93 pic.twitter.com/ZDWaOgfiSn — telefe (@telefe) October 4, 2020

Jésica, sorprendida le comentó: "pensé que vos no habías querido..." "Yo no quería porque viste que tenés que poner un código: "es..." De hecho festejé mi cumpleaños y él estaba ahí de invitado y nadie sabía. Ni entendía por qué estaba ahí. Todos le preguntaban: "soy amigo de Lizy", respondía con tonada cordobesa".

¡Epa, epa!