Georgina Barbarossa y el acoso de un conocido capocómico: "fueron los momentos más duros"

domingo, 4 de octubre de 2020 00:00

Este sábado, Georgina Barbarrosa, invitada al programa de Andy Kusnetzoff hizo una declaración muy dolorosa sobre su pasado. Fue al comienzo del programa, cuando el conductor pidió que contaran quiénes habían sufrido situaciones de acoso.

Allí, Georgina se remontó a sus 25 años cuando estaba trabajando junto a cierto capocómico le tocó la cola. Al terminar el sketch salió corriendo al camarín para llorar. Fue entonces en donde la madre de una conocida actriz le prometió que la iba a cuidar. "Me dijo que se iba a parar en el estudio cada vez que yo grabara con él. Y me cuidó muchísimo", recordó.

La anécdota no quedó ahí ya que años después volvió a tener un episodio similar. "Embarazada vuelvo a trabajar con él. Tenía una panza grande porque estaba esperando a los mellizos. Él estaba sentado y me acerqué a saludarlo. Me tocó la pierna desde abajo. Me hice para atrás y dije que no lo podía creer. Fue el pan amargo más amargo de mi vida. Fue justo en los dos momentos en donde de verdad no teníamos un mango y que necesitaba trabajo. Yo lloraba y nunca se lo dije a Vasco.

Ante la consulta de Andy, de por qué no lo nombraba, la actriz respondió "porque ya está muerto, que Dios lo tenga en la gloria, pero no era muy querido en el ambiente". Ante esto, el conductor preguntó: ¿era un capocómico muy conocido que trabajaba con Olmedo?, y ella respondió que sí.