Burlando: "el defender a Claudia me costó la amistad con Maradona"

domingo, 4 de octubre de 2020 00:00

Este sábado, Andy Kusnetzoff tuvo entre sus invitados de PH al reconocido abogado de la farándula Fernando Burlando quien volvió a hablar de la disputa entre Claudia y Diego Maradona.

El conductor consultó sobre quiénes sabían que tenían enemigos o gente que no los quiere. "Cuando Maradona estaba en tratamiento estuve en Cuba más de 20 días compartiendo. Lo dijo él, no es un secreto", comenzó el letrado.

"Creo que en la vida uno tiene ciertos códigos morales que uno elige. En este caso, Claudia me parece por todos los costados una persona maravillosa. Más allá de que me gusta mucho mi trabajo, esta me pareció una excelente y justa causa", agregó.

Ante estas declaraciones, el conductor le preguntó si el ser el defensor de Claudia le costó la amistad con Diego. "Teniendo en cuenta lo que dijo Diego en algunos medios, seguramente que sí. Pero realmente no tenía una amistad, una hermandad", sentenció.