Vero Lozano se animó a uno de los desafíos de MasterChef

MasterChef Celebrity causa sensación en los famosos y no sólo en los participantes del reality, sino en todos los que siguen la propuesta de Telefe. Es así que en las últimas horas, fue la misma Vero Lozano quien se animó a mostrarles a exigente jurado cómo hizo uno de los desafíos.

En el último programa del jueves, "los peores" de la semana cocinaron pizza dulce y después del episodio, las redes sociales se llenaron de fotos con propuestas propias de uno de los platos más consumidos en todo el mundo.

Fue en esta ocasión que Vero se animó a preparar una pizza y se las envío al jurado por Instagram. "¿Qué onda?" escribió la conductora de Corta por Lozano, quien recibió el reporteo de Donato de Santis, Damián Betular y el más temido de todos, Germán Martitegui.

Cruce por una pizza hecha "galletota"

Este jueves, Sofía Pachano recibió una fuerte crítica del jurado de Masterchef "más copado", Donato De Santis. Ocurrió después de la presentación de su plato, en el que tenía que hacer una pizza dulce pero le señalaron que en su lugar hizo una galleta.

"¿Por qué crees que hacemos un esfuerzo para tener acá a un campeón del mundo de la pizza para que presentes una cosa que puede ser una galletita o una galletota? La idea era hacer una pizza con variantes y no tiene nada de pizza", dijo Donato, enojado como pocas veces se lo vio.

Ante la declaración del jurado, Flor Vigna fue hasta el camarín y le preguntó a Sofía sobre lo ocurrido y cómo había vivido el momento. Ante el interrogante, la participante se mostró nuevamente conmovida y habló de su futuro en el reality. "En el momento me pareció muy fuerte la devolución. Imaginate que un italiano te diga que eso es casi una falta de respeto, digo "estoy haciendo todo mal" y eso es lo que me frustra, pero igual todo bien con Donato. Quizás no está bien que yo esté acá", lanzó Sofía.

"Por qué? ¿Considerás irte?", preguntó Flor sorprendida ante su declaración. "¡No! renunciar nunca en mi vida, jamás de fui de nada. Creo que son las formas, nada más", finalizó Sofi.