Catherine Fulop presentó su "hijito" de 14 años

sábado, 31 de octubre de 2020 13:27

Si bien Catherine Fulop muestra gran parte de su vida a través de sus redes sociales, este sábado dejó constancia de que todavía guarda mucho para ella y el seno familiar de los Sabatini - Fulop.

Sin embargo, sus ganas de mostrar a su amor la llevó a escribir un posteo muy especial y presentar a un ser querido para ella a todos sus seguidores.

"El es Ronnie, es mi hijito, tiene ya 14 años y durante todo este tiempo a mi lado me enseño lo que es el amor más puro y fiel que pueda existir. Se que el me ama con más intensidad de lo que yo a el, es un amor tan grande que no me alcanzaría la vida para devolverle tanto", escribió la modelo.

Recuperada del coronavirus, ella y su familia viven con más intensidad cada momento y a diario deja ver situaciones especiales a través de sus historias de Instagram.

"El me espera cerca de la puerta de casa hasta que yo llegue, si siente que estoy afuera y no termino de entrar, llora, cuando estoy en casa no deja de estar a mi lado, duerme a mis pies, ahora que esta mas grande y le cuesta subir a la cama logré que durmiera en un colchoncito al lado mío", reveló sobre su perro.

Y agregó que "Definitivamente el me ama mas a mi que a si mismo, solo eso existe de un perro a su dueño. Este amor me vuelve loca! Es increíble. Agradezco a la vida que me dio la oportunidad de vivir este AMOR DE PERRO. Él cambio mi alma! Te amo y te amare por siempre!!!!!!!".