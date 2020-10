Tras el escándalo con la coach, Karina La Princesita recibió un fuerte apoyo de un cantante

viernes, 30 de octubre de 2020 09:14

En la noche de este jueves un escándalo se desató en la pista del Cantando 2020. En la ocasión un mensaje del 9 de octubre, que publicó en Instagram la coach Natalia Cociuffo, desató la ira de Karina La Princesita. Es que la preparadora de la dupla de Lola Latorre y Lucas Spadafora, la mandó a estudiar, le recomendó que se llame a silencio y le pidió respeto por los profesionales. Todos estos conceptos, que luego fueron borrados de la red social, generaron que las diferencias entre ambas terminara limándose en la pista del certamen.

Tras este hecho, un cantante salió a bancar a La Princesita a través de sus redes sociales y generó una devolución de la rubia. Todo se dio con mensajes en la madrugada que después ambos compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram, donde los seguidores de los dos alentaron a este gesto.

Se trata de Rodrigo Tapari, quien es partenaire de Rocío Quiroz en el Cantando 2020. Ambos llegaron a reemplazar a Ángela Leiva en el certamen que se contagió de coronavirus y por su talento se llevaron todos los aplausos y elogios del jurado. Incluso ya hay muchos que están pidiendo que se queden como pareja en competencia una vez que los titulares regresen a la pista.

El cantante y compositor de 36 años de edad, que por 14 años fue vocalista del grupo Ráfaga, en varias ocasiones mostró su admiración a La Princesita junto con Quiroz, y la devolución de la cantante siempre fue bien retribuida con sus palabras. Esta vez por la Story de Instagram, él publicó un mensaje que decía "Fuerza Kari. Te Amamos".

El posteo fue publicado en la madrugada y ella al verlo lo compartió en su red social y les dio una respuesta con un gesto de gratitud: "Yo también a ustedes". Ese mensaje luego también fue replicado por Tapari en su facebook.

Si bien el cantante había colocado un mensaje también a los coach que decía "Genios", el que mandó a La Princesita estuvo cargado de afecto y eso llamó la atención de muchos de los seguidores, especialmente de la autora de "Corazón Mentiroso" quienes anoche la vieron al borde de las lágrimas.

La pelea

"¿No sentis que te exediste un poco?", le preguntó en medio del Cantando 2020 la Princesita a la coach. "A mi me parece bastante incoherente de tu parte pedir respeto faltando el respeto", señaló Karina y fue interrumpida de inmediata por la preparadora que aclaró que "ella le faltó primero el respeto". "Nos faltaste el respeto primero cuando nos cortaste en la discusión que tuvismos. Y después al otro día en insistir autoritariamente al decir 'no como otros que se escudan en los coros'", agregó la armadora.

La Princesita señaló que "acá la falta de respeto es no aceptar que algo no me guste, que me viene pasando seguido. Me parece que no me merezco eso, más allá de que no me hice cargo porque no tuviste la valentía de mencionarme. Cuando Ángel lo subió, lo borraste al instante".

"Lo borré porque todas tus fans me agredían tanto que dije 'qué fiaca, no tengo ganas de esto. No lo hice nunca en mi vida y no lo necesito'", agregó Cociuffo.

"¿Sabés qué es triste? Me han mandado chicas menores de edad, fotos de tus respuestas con mensajes directos, donde pedís respeto y las llamas imbéciles. Después se los paso", expresó La Princesita y agregó: "es incoherente pedir respeto, faltando el respeto. Mandarme a estudiar me parece una gran falta de respeto de tu parte".

Ante esto, Natalia indicó que tiene su opinión sobre eso y aclaró: "hay cosas que no sabes de técnica vocal".

"Seguramente es así. Acá estuvo un Bar que no sabe de canto y a ellos no te animaste a decirles nada. Y te voy a decir algo para terminar: 'haga silencio' me parece muy fuerte. No lo voy a hacer ni aunque me lo pidas vos ni nadie. Y si decís 'respete a los profesionales, te guste o no yo también soy una profesional", cerró la discusión la cantante tropical que como castigo al equipo, le puso 1 en su devolución.