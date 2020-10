Sofi Pachano rendida en MasterChef: "Quizás no está bien que esté acá"

viernes, 30 de octubre de 2020 16:57

Este jueves, Sofía Pachano vivió uno de los momentos que hasta ahora fueron los más tensos en MasterChef Celebrity. Cocinando con el grupo de "los peores" de la semana, la joven artista, quien además demostró ser una buena cocinera y que en muchas ocasiones supo deleitar al jurado, no logró convencerlos y pasó a la gala de eliminación.

Sin embargo, su plato no sólo fue rechazado en el gusto del jurado, sino que además recibió críticas del prestigioso italiano Donato De Santis quien aseguró que lo que había presentado no era lo pedido. La consigna era cocinar una pizza dulce después de un profesional especialista en el tema les diera una masterclass.

Al momento de la devolución, Donato aseguró que lo que Sofía les presentó no fue una pizza sino una "galletita o galletota". "¿Por qué crees que hacemos un esfuerzo para tener acá a un campeón del mundo de la pizza para que presentes una cosa que puede ser una galletita o una galletota? La idea era hacer una pizza con variantes y no tiene nada de pizza", dijo Donato, enojado como pocas veces se lo vio.

Ante la situación y después de las lágrimas de la participante quien reveló sentirse frustrada por no poder complacerlo, Flor Vigna le consultó al jurado sobre el momento. "Sentiste que fue duro el momento con Sofi? ¿Qué te pasó?", preguntó la morocha.

"Si, fue duro. Creo que fue necesario también (...) la tarea era muy específica. No tengo un papel, soy como soy y me tocó ese tipo de reacción pero creo que está justificada. Yo acá estoy para estimularlos, para que piensen y tengan una inspiración", aseguró Donato.

Y agregó que "al final le dije a Sofía "no te vas a olvidar" pero no tanto porque yo se lo dije así de esa forma sino para entender cuál es la tarea. No es una cosa así liviana ofrecer un plato que puede ser para alguien que estamos agasajando o a quien se lo estamos vendiendo".

Ante la declaración del jurado, Flor Vigna fue hasta el camarín y le preguntó a Sofía sobre lo ocurrido y cómo había vivido el momento. Ante el interrogante, la participante se mostró nuevamente conmovida y habló de su futuro en el reality. "En el momento me pareció muy fuerte la devolución. Imaginate que un italiano te diga que eso es casi una falta de respeto, digo "estoy haciendo todo mal" y eso es lo que me frustra, pero igual todo bien con Donato. Quizás no está bien que yo esté acá", lanzó Sofía.

"Por qué? ¿Considerás irte?", preguntó Flor sorprendida ante su declaración. "¡No! renunciar nunca en mi vida, jamás de fui de nada. Creo que son las formas, nada más", finalizó Sofi.