No se lo vio venir: Lizy Tagliani encontró "okupas" en su casa

viernes, 30 de octubre de 2020 00:00

Lizy Tagliani se dedica a estudiar en estos meses de pandemia y hace esporádicas participaciones en "La Peña de Morfi" hasta que se defina su vuelta con todo a la tele. En sus redes comparte muchas de sus actividades y este jueves sorprendió.

Es que un impactante enjambre de abejas se había posado en parte de su jardín y como vio que el tema se podía complicar, pidió ayuda. "Trava al rescate", posteó divertida, cuando un equipo llegó para atrapar a las abejas. Se colocó el equipo de protección y participó aprendiendo cómo se las guía a una colmena donde está su abeja reina.

"Que lindo todo lo que me explicaron gracias.... si finalmente no se van, van a ayudarme a trasladarlas... me encantó saber estas cosas. Ya les puse agua con azúcar para tomen fuerza... la naturaleza siempre nos enseña", contó y en varios posteos en Instagram dio varios detalles.

A su vez, compartió que se sacó 8 en un parcial y sigue avanzando en su carrera de Abogacía ¡Una genia! "Vengo muy bien, muy contenta y me gusta. No sé si me voy a recibir, tengo más posibilidades de palmar que recibirme, pero es algo que hace mucho quería hacer. Se me dio la posibilidad y lo empecé a hacer, es algo para mi personal", contó divertida en una nota para Telefe.

"Estoy aprovechando de estar en mi casa, siempre disfruto, pero esto de estar todo el tiempo no me había pasado nunca. Ahora voy a presentar mi tercer streaming "Lizy, una chica diferente", que antes hacía en el teatro y agregando siempre cosas nuevas", agregó.

La actriz y conductora confesó: "la gente me manda mensajes re lindos. A mí me encanta ver en el post cuando termina la obra, los mensajes de la gente. El otro día me quedé en el mismo lugar que estaba haciendo el show una hora leyendo los mensajes. Yo tengo una obsesión con el celular y tengo una necesidad de que me quieran y estoy viendo si me mande alguna macana"