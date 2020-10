Fuerte cruce entre Karina y la coach Natalia Cociuffo: "te guste o no, yo también soy una profesional"

viernes, 30 de octubre de 2020 00:00

Respetuosa e incoherente. Con esos calificativos, Karina La Princesita apuntó contra Natalia Cociuffo, la coach que el pasado 9 de octubre hizo un fuerte descargo en Instagram contra la cantante tropical. Este jueves la entrenadora volvió a la pista del certamen tras superar el coronavirus y su presencia reavivó aquel escándalo.

Todo empezó después de que cantó Ariel Pucheta e Ivanna Rossi, bajo la supervisión de ella. Cuando le tocó hacer la devolución a La Princesita, Ángel de Brito preguntó sobre el posteo aquel que encendió la mecha a principios de octubre tras la actuación de Lola Latorre y Lucas Spadafora, con Flor Otero como invitada.

"Lo que me pasó es que en esa devolución que hizo ella con Lola y Lucas, dijo algo de los coros. Estabamos hablando y nos cortó", señaló la coach quien recordó que "al otro día volvió a insistir con eso" y destacó que Karina dijo: "no como otros equipos que se esconden y escudan haciendo coros. Se refería a nuestro equipo y me pareció injusto. No se si estuvo bien o mal, pero me salió".

Ante esto, Karina tomó la posta y le preguntó: "¿no sentis que te exediste un poco?". Y la coach aclaró que lo que dijo fue lo que sintió.

"A mi me parece bastante incoherente de tu parte pedir respeto faltando el respeto", señaló Karina y fue interrumpida de inmediata por la coach que aclaró que "ella le faltó primero el respeto". "Nos faltaste el respeto primero cuando nos cortaste en la discusión que tuvismos. Y después al otro día en insistir autoritariamente al decir 'no como otros que se escudan en los coros'", agregó la armadora.

La Princesita señaló que "acá la falta de respeto es no aceptar que algo no me guste, que me viene pasando seguido. Me parece que no me merezco eso, más allá de que no me hice cargo porque no tuviste la valentía de mencionarme. Cuando Ángel lo subió, lo borraste al instante".

"Lo borré porque todas tus fans me agredían tanto que dije 'qué fiaca, no tengo ganas de esto. No lo hice nunca en mi vida y no lo necesito'", agregó Cociuffo.

"¿Sabés qué es triste? Me han mandado chicas menores de edad, fotos de tus respuestas con mensajes directos, donde pedís respeto y las llamas imbéciles. Después se los paso", expresó La Princesita y agregó: "es incoherente pedir respeto, faltando el respeto. Mandarme a estudiar me parece una gran falta de respeto de tu parte".

Ante esto, Natalia indicó que tiene su opinión sobre eso y aclaró: "hay cosas que no sabes de técnica vocal".

"Seguramente es así. Acá estuvo un Bar que no sabe de canto y a ellos no te animaste a decirles nada. Y te voy a decir algo para terminar: 'haga silencio' me parece muy fuerte. No lo voy a hacer ni aunque me lo pidas vos ni nadie. Y si decís 'respete a los profesionales, te guste o no yo también soy una profesional", cerró la discusión la cantante tropical que como castigo al equipo, le puso 1 en su devolución.

El posteo de la polémica

El posteo que desató la polémica surgió tras la gala de Lola Latorre y Lucas Spadafora, (antes de que se contagiaran de coronavirus) con Flor Otero como invitada. Aquel día Karina opinó que las voces de ellos "fueron escondidas" detrás del talento de la cantante.

La coach recurrió a Instagram para publicar un texto que decía: “Qué pesada la señorita... insiste con el tema de ‘se escondieron detrás de un coro’. Vaya a estudiar, exprese lo que canta, haga silencio y respete a los profesionales! #harta”.