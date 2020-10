Charlotte Caniggia tras la devolución de Oscar Mediavilla: "el circo barato no me gusta"

viernes, 30 de octubre de 2020 00:34

Tras el escándalo que terminó con la renuncia de Alex Caniggia del Cantando 2020, su hermana Charlotte volvió a la pista del certamen. Lo hizo para presentarse en la ronda libre con el tema Macarena de Los del Río.

Después de cantar y mostrarse muy fresca, habiendo superado el coronavirus, la morocha estuvo cara a cara con Oscar Mediavilla. El jurado le hizo su devolución y ella opinó sobre la polémica que los envolvió hace unas semanas.

"El último show que hiciste estuvo muy bien, que cantante en inglés. Creo que el tema es el repertorio. Este tema no es para que te luzcas porque te quedaba muy baja la tonalidad", señaló Oscar al momento de dar su devolución.

Ante esto, Ángel le preguntó: "¿tenías miedo por la devolución de Oscar?". Ella respondió: "no para nada, con Oscar la mejor. No tengo problema". Luego agregó: "somos adultos y personas distintas. Es como si tenes un hermano y viene acá".

"A veces las cosas se mezclan, tenías un poco de cuiqui", expresó Ángel pero Charlotte le negó eso y aclaró que "estaba molesta por el tema" que pasó con su hermano. "No me gustó el trato, no me gustan las peleas. El circo barato, no me gusta", puntualizó.

Antes de que se diera todo esto, Karina, La Princesita celebró la vuelta de Charlotte Caniggia a la pista y confesó que extraña a Alex Caniggia: “La verdad que te extrañaba, a vos y a tu hermano Alex”.

“¿Lo extrañás a Alexander?, le preguntó Ángel de Brito a lo que ella respondió: "a mí me gustaba. No te voy a mentir”.