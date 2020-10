Ximena de Cocineros Argentinos reveló "un gusto especial" por una persona

View this post on Instagram

Lxs que tienen hijos me van a entender: u00a1quu00e9 difu00edcil es tener un ratito para unx mismx! Yo trato de hacerlo los fines de semana, pero no siempre lo logro (si miran la segunda foto van a entender de quu00e9 hablo). Me siento a leer un libro o a escribir un rato. Amo tener cuadernos en donde escribo objetivos, deseos, catarsis, etc. Este au00f1o volvu00ed a leer El camino del artista de Julia Cameron que es un libro que te hace escribir todos los du00edas como tarea y conectar. Lo recomiendo fuertemente si estu00e1n con esa necesidad. Tambiu00e9n trato de tomarme un tiempo para cuidarme. Escucho un podcast de fondo y me tomo un rato para el u201cautocuidadou201d. En invierno se me reseca mucho la piel y me pongo crema en todo el cuerpo. Estoy usando la Soft Milk de Nivea Essentials porque me encanta cu00f3mo se siente despuu00e9s. En @niveaargentina hablan de u201cdevolverle a la piel lo que se mereceu201d y me gustu00f3 ese concepto. Devolverle tiempo y cuidado a la piel a travu00e9s de la cual sentimos tantas cosas hermosas. Armaron un cuaderno con preguntas que te hacen poner atenciu00f3n en el sentido del tacto y me hizo bien reflexionar sobre el tema. u00a1En mis stories se los muestro un poco mu00e1s! Y ustedes, u00bfcu00f3mo vienen con el tema del autocuidado? u00bfSe hacen un tiempo? #NIVEASiempreJuntoAVos