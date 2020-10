Oscar Mediavilla denunció que lo hostigan por teléfono: "se filtró mi número"

jueves, 29 de octubre de 2020 00:00

Lo llamaron una y otra vez, en medio del Cantando 2020 y sin medir que estaba al aire y haciendo su devolución a los participantes. Oscar Mediavilla vivió este miércoles una situación incómoda en pleno programa y al momento de ser consultado por los conductores, confesó que está sufriendo hostigamientos desde hace varios días.

"Me insultan los amigos del chico que se fue", señaló Mediavilla haciendo referencia a los fans de Alex Caniggia que consiguieron el teléfono de él y le llaman permanentemente para molestarlo.

En el programa, le comenzó a sonar el celular cuando le hacía la devolución a Rocío Quiroz. En ese momento recibió la seguidilla de llamadas y él cortó. Inmediatamente todos empezaron a preguntar quién era y barajaron la posibilidad de que fuera su mujer, Patricia Sosa.

Sin embargo él aclaró que el hostigamiento viene de gente que no conoce: “me están llamando por teléfono, no los voy a poder atender. Me insultan los amigos del chico que se fue. Es que les duele”.

“Toda la gente que tiene ganas de insultarme en las redes, les paso: omedaivilla. Estoy acá para atender las 24 horas, ahora no puedo atender porque estamos en vivo”, agregó quien subrayó que esas personas “insisten".

Ante esto, Laurita Fernández señaló "que no se filtre el teléfono de Oscar porque sino...". Al escuchar esto, Mediavilla aclaró que "se filtró y tengo el dedo gastado".

"Vas a tener que cambiarlo", agregó Laurita a lo que él respondió: "pero tengo tres números". Y le consultaron que "uno es personal, otro laboral y ¿el otro?".

"De trampa", respondió él y Ángel agregó "trampa las 24 horas. Mirá que Patricia dijo que va a venir acá a agarrar a trompadas a todos los que se metan".

"Es tranquila Patricia, no pasa nada”, aclaró Mediavilla.

Como si fuera poco, en las siguientes devoluciones volvió a sonarle el teléfono en vivo y él se lo pasó directamente a Karina "La Princesita" para que respondiera sin rodeos.