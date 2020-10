Dalma contó sobre la charla que tuvieron Diego Maradona y Claudia Villafañe: "no terminaron a los gritos"

jueves, 29 de octubre de 2020 13:22

Están enfrentados y con juicios de por medio. No se llevan bien y sus hijas tratan de limar las asperezas entre ambos. Diego Maradona y Claudia Villafañe tienen una relación que no es la más óptima pero con el escándalo que se desató entorno a "Sueño bendito", ambos pudieron hablar correctamente.

Así lo contó Dalma Maradona quien explicó que la serie sobre la vida de Diego Maradona producida por Amazon y la productora mexicana BTF Media, no relata la realidad sino una versión "mentirosa" y "distorsionada" sobre lo que fue la vida del 10. Por eso es que su madre ya inició medidas legales pero que aún no generaron las respuestas esperadas.

En Los Ángeles de la Mañana, la hija de Diego contó que su mamá le habló a su papá para hablar de esa serie y que él le aseguró que no estaba al tanto ni firmó los puntos que habían trascendido que él había pedido que se muestren en la serie. "Cuando mi mamá le preguntó si él firmó esos 11 puntos, él le dijo que no", destacó Dalma que entre risas dijo que la conversación fue en buenos términos y "no terminaron a los gritos".

En julio pasado habían trascendido 14 puntos que Diego supuestamente había pedido a la producción de la serie para que aparecieron como por ejemplo: las supuestas infidelidades de Claudia Villafañe, la presunta defraudación realizada en Miami por ella comprando 7 departamentos, el testamento que le hicieron firmar en favor de sus hijas, la utilización del poder que le había otorgado a Claudia Villafañe, etc.

"Cuando mi mamá le contó a mi papá quien fue la persona que guió el guión, él dijo por qué hablaron con esa persona", señaló Dalma y luego contó que lo más doloroso fue el tratamiento que hicieron de su abuelo. "Es muy grave", aseguró y luego indicó: "el tema de mi abuelo o el de poner a mi mamá como que no dejaba ver a sus otros hijos, es grave".

"Mi mamá le preguntó si él creía que eso hizo ella y dijo que no", acotó Dalma quien aseguró que a Claudia se le está haciendo muy difícil notificar a la producción de la serie porque las notificaciones las envían a México pero allá aseguran que no la recibieron. Todo en manos de abogados.

Además aclaró que no están autorizados a usar la imagen de ella ni de su hermana y madre con lo cual lo que se avanzó de la ficción es todo sin permisos. Incluso subrayó que tampoco usarán nombres ficticios en la serie para reemplazarlas a ellas.