"Soy fea y todo pero...": Lizy Tagliani le cerró la boca a varios y está cerca de un gran éxito

miércoles, 28 de octubre de 2020 00:00

Lizy Tagliani es muy querida, sobre todo por su buen humor y don de gente. Sus seguidores se prenden en sus ocurrencias y ella se las celebra haciendo repost o respondiendo preguntas en redes sociales.

Este martes, le hizo justicia a un posteo con el que le pasó en trapo a varios. "Seré fea y todo pero siempre me dio bola el pibe que yo quise jajaj", escribió @MilyEspindolaa y Lizy acotó: "somos dos".

La actriz está de novia con Leo Alturria y todo va viento en popa. El joven juega al rugby y le gusta mucho hacer deporte. Con Lizy comparten el buen humor y ambos se hacen chistes, que comparten con sus seguidores.

Además, reposteó una incógnita que la ubica como una de las nuevas figuras de Masterchef Celebrity, el gran éxito de Telefe ¡Genia Lizy! ¿Cuándo se suma?

Falta poco para que se devele quien se esconde detrás de la sombra!!#MasterChefArgentina https://t.co/m23zuCaT8Y — Ser Show 2020 (@sergiorodo) October 28, 2020

"Donde quiera que estés..."

Lizy Tagliani tuvo un gran dolor este 2020: la muerte de su gran amiga Floppy Cucu. Si bien ambas superaron el coronavirus, enfermedad que causó que el programa "El Precio Justo" saliera de la pantalla de Telefe, la joven fue diagnosticada de leucemia y la agresiva enfermedad se llevó su vida en cuestión de semanas.

Su amiga la recuerda en las redes y si bien le gusta hacerlo con una sonrisa, la nostalgia es inevitable. "Jajaja, yo simulando charla telefónica para asustarla.... vivimos tantas cosas gorda hermosa. Que donde quieras que estés sonrías siempre", escribió junto a un video en el que mostró una broma frecuente entre ellas. A Lizy le encantaba asustar a Floppy y siempre lo lograba. Sus seguidores celebraron que compartiera esas imágenes y el espíritu de su amistad, siempre feliz.

La actriz se prepara para volver con un nuevo programa a Telefe ya que confirmó que "El Precio Justo" cumplió su ciclo.

"A nivel laboral no me pasó nada. Me agarró mucha culpa. Yo ni llamo para ver cuándo volvemos. Y no es que no me importa, lo que pasa es que no soy hincha. Soy muy relajada en esos aspectos. Emocionalmente me atacó porque sentí culpa. Sentía que tenía una gran responsabilidad por los que salíamos a trabajar", dijo Lizy.