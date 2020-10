"Soñé que eras mi papá": Leti Siciliani "se la bajó" a Germán Martitegui

miércoles, 28 de octubre de 2020 00:00

A Germán Martitegui le venían pasando cosas en Masterchef Celebrity pero como lo que le contó Leti Siciliani, ninguna. El jurado de Masterchef Celebrity ni se la vio venir cuando la actriz le dijo que le pasó algo muy particular con él.

Al presentar su plato ante el jurado, una moqueca, fue más fuerte que ella la situación y se lo tuvo que contar. "No te presté tanta atención porque me había pasado algo...", le explicó a Martitegui. "¿Qué te pasó?", dijo él con total inocencia. "No, que ayer soñé con vos". disparó Leti con una risa nerviosa y hasta casi con vergüenza.

"Ayer soñé con vos, en el sueño eras mi padre" uD83DuDCA3uD83DuDD25 Seguramente el sabor de la moqueca de @LetiSiciliani sea lo de menos para @germantegui ahora ? #MasterchefArgentina pic.twitter.com/giJ0kNLceW — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) October 28, 2020

A Martitegui le cambió la cara y no podía creer lo que escuchaba. Pero, ¡había más!. "Quiero saber del sueño de principio a final", lanzó él. "Con todo respeto...", marcó la actriz, hermana de Griselda Siciliani. "En el sueño era mi padre. O sea, yo Leticia Martitegui", expresó.

"Me decía que me quedara tranquila, que no era malo. Que simplemente por el amor que me tenía, me tenía que poner los puntos", describió ante la cara de admiración de todos. Betular, fue por todo: "para mí que hay más y no te lo cuenta".

Leti se defendió: "¿por qué piensan que tuve un sueño hot?" y terminó de graficar la insólita situación. "En el sueño hacíamos panchos". ¡Tremendo!

¡Alerta en MasterChef Celebrity!

Germán Martitegui fue internado a una semana de haber sido confirmado con coronavirus. El jurado de MasterChef Celebrity atraviesa la etapa más difícil de la enfermedad y tuvo que ser ingresado a una clínica para recuperarse.

El chef se encontraba aislado en su casa y separado de sus hijos para evitar contagiarlos. Tal es así que hace poco compartió una foto en Instagram donde se ve lo difícil que es sobrellevar el momento alejado de los afectos y viendo a los niños a través de un vidrio.

Este martes, se confirmó que tuvo que ser ingresado a un centro médico pero que está muy tranquilo y esperando que todo pase lo más rápido posible.

Según publicó Teleshow, ya se le realizaron varios estudios médicos en la clínica para saber cuál es el estado de la enfermedad y quedó internado en observación, hasta tanto estén los resultados. "Está bien", aseguraron.

La enfermedad

"Pensé que era una insolación pero era coronavirus". Con esas palabras, Germán Martitegui confirmó el martes 20 de octubre que los síntomas que sentía ese fin de semana previo, que tuvo incluso su correlato con picos de fiebre, eran producto del covid-19.

El jurado de Masterchef Celebrity, dejará de aparecer en los próximos días del programa hasta que el nuevo testeo le de negativo. Su lugar en la competencia será reemplazado por la cocinera Dolli Irigoyen.

"Hoy en la mañana me sentía perfecto y me llegó el resultado del hisopado que dio positivo. Estoy esperando en casa para volver al programa", destacó el jurado en Cortá por Lozano, aquel martes.

Martitegui contó que está aislados desde el jueves y confesó que por la ansiedad que le provocaba esta situación se había hisopado ese mismo día, pese a que los médicos le recomendaron que no lo hicieran: "me dijeron que el hisopado debía hacérmelo el viernes porque había que esperar 5 días pero no quise y me lo hice el jueves. Pero me di cuenta que antes de los 5 días, el hisopado no funciona".