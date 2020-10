Reapareció, Luciano Pereyra con una noticia bomba: "es miércoles de..."

miércoles, 28 de octubre de 2020 15:13

Luciano Pereyra estuvo desaparecido varios días de sus redes sociales, seguramente generando expectativa para lo que se se generó este miércoles. En Stories de Instagram se lo vio exultante al anunciar: "hoy es miércoles de adelanto..." Y finalizó su frase ¡con un grito tremendo!

Es que ya se conocen las primeras imágenes de su último videoclip para "Eres perfecta" y la elegida para contar la historia junto a él es la bella Jujuy Jiménez. En lo que se aprecia de la producción, ella es una sexy mecánica y su encuentro con Luciano, despertará pasiones.

Jujuy también mostró material exclusivo en su Instagram. "Entro a Instagram y veo un MiércolesDeAdelanto @lucianopereyraoficial ? Queremos saber cuando sale #EresPerfecta". Por la foto en la que se ve al cantante en pose de pedir la mano de la modelo y periodista, los comentarios sobre un romance no tardaron. "Imposible, tiene novia", aclaró ella.

¿Habrá química en pantalla?

"Más rápido que inmediatamente"

Luciano Pereyra atraviesa un gran momento personal y profesional y mientras se prepara para su concierto por streaming "En tu casa desde el Teatro Ópera", avanza en la promoción de su disco.

Junto a Sofía "Jujuy" Jiménez, protagonizó un nuevo videoclip de una canción que, por ahora, mantiene en reserva. No quiso soltar prenda ante sus seguidores en las redes y tampoco sobre la fecha de estreno, que le consultó Jujuy.

"A punto de terminar nuestro nuevo video, nuestra nueva canción. Otra vez trabajando con nuestro director Diego Tucci. Pronto. Más que pronto; más rápido que inmediatamente una nueva canción", señaló en historias de Instagram. En el back se mostró con ropa informal e incluso, manejando una camioneta al mejor estilo "campestre". ¡Ansiedad de estreno!

Del pullover prestado a las ganas de ser papá

Luciano Pereyra se prepara para su concierto de streaming en el Teatro Ópera, el 21 de noviembre y estuvo en La Peña de Morfi palpitando la previa y también parte de su historia.

Con fotos de su niñez, en las que se lo ve cantando en casa de una tía y en su egreso de jardín de infantes, en su Luján natal. Se emocionó al ver una presentación en la TV cuando se animaba a estar en cámara. Rememorando sus primeras veces, a propuesta de Gerardo Rozín, Luciano no pudo evitar emocionarse.

"Me miro y a veces pienso que no soy yo; veo un niño que quiere cantar y divertirse. Al recordar ese momento, tengo que decir que el pullover no era mío; era prestado. Me lo prestó un vecino porque tenía que ir a la tele y no tenía con qué; la guitarra la regaló una familia amiga para que yo tocara. Estoy emocionado", señaló.

"¿Fuiste un niño amado?", le planteó Rozín. "Muy; y con el tiempo te vas dando cuenta mucho más. Mi viejo tocaba la guitarra para que su hijo cante; me miraba con amor. Me daba consejos. Ojalá lo pueda hacer cuando sea papá", respondió.

A eso, vino una pregunta rápida: "¿andás con ganas?". "Cuando Dios quiera y Dios me lo mande", señaló. Y dio pie a una charla pícara: Rozín siguió: "¿estuviste rezando en cuarentena?". El cantante fue al punto: "soy un católico practicante; estuve rezando en cuarentena. Aparte, cantando uno reza dos veces".