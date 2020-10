En una noche tensa: ¿quién fue eliminado del Cantando 2020?

miércoles, 28 de octubre de 2020 01:13

En una noche tensa, con la renuncia del partenaire de Laura Novoa y las duras críticas contra Dan Breitamn y Flor Anca por pedir la salida de su coach por una cuestión de piel, la gala del Cantando 2020 terminó con una nueva pareja eliminada del certamen.

Con el 49% de los votos telefónicos, quien debió abandonar la competencia es Paula Trapani y Augusto Buccafusco frente a Laura Novoa que se llevó el 51%. La actriz había llegado a esta instancia en una situación muy difícil ya que su compañero la acompañó en el duelo pero anunció que no seguirá con ella en el escenario.

Al momento de despedirse, la periodista agradeció a todos y reconoció que tenía ganas de quedarse: "No me pude lucir mucho porque fui de a poquito. Agradezco la devolución del jurado, me hubiera encantado seguir".

Ante esto Laurita Fernández lanzó: "quién dice como partenaire de Laura".

"La pasé bárbaro", destacó Trapani quien primero reemplazó a Flor Torrente y luego se quedó como titular en el certamen.

Novoa pasó ahora al ritmo libre y se espera ver quién será su acompañante en el certamen.

La renuncia

Pato Arellano, el partenaire de Laura Novoa renunció al Cantando 2020 después del escándalo que se desató el lunes en la gala de homenaje a las ficciones de El Trece.

El cantante dio la noticia de su "paso al costado", de manera pública este martes pero ya había advertido su salida el mismo lunes cuando se suscitó todo el conflicto ante las cámaras y que lo llevó a él a llorar en el baño. “Es una decisión mía, se pierde el disfrute. Le deseo lo mejor, no tiene que ver con Laura (Novoa)”, explicó después de actuar en la sentencia.

Ante esto Laurita Fernández le preguntó si "¿hay alguna manera de dar vuelta atrás?" pero él contestó que es "una decisión mía y tomada. Cuando se pierde el disfrute..."

Pato aseguró que "a veces las cosas pierden el sentido". "Siento que lo disfruté mucho en su momento. Cantar con Sandra Mihanovich fue guau. Hay una sensación de ciclo cumplido para mi, que estuve 100% dispuesto a ayudarla. Lo seguiré estando pero desde mi casa", destacó.

Al escucharlo, Novoa expresó que "es un placer cantar con él" y reconoció que le "hace súper bien": "me embelleció la voz, es una pena".