El dolor de Yanina con Diego Latorre internado con covid: “nadie se pudo despedir"

miércoles, 28 de octubre de 2020 18:32

Con lágrimas en los ojos y muy dolida. Así se mostró Yanina Latorre tras la internación de su marido este martes. Diego tiene coronavirus y se le generó una neumonía bilateral, que por ahora es leve, y por ello debió ser trasladado a una clínica para recuperarse.

El comentarista de fútbol generó fiebre alta, alrededor de 39 grados, y eso lo llevó a que la familia decidiera llamar a los médicos para poder actuar cuanto antes. Actualmente está internado en el sanatorio de Los Arcos de Capital Federal.

“Yo ayer lo veía mal. Es una enfermedad particular, se les pone la cara particular, la voz le cambió. No te puedo decir que es un resfrío o una gripe”, comenzó explicando Yanina en una videollamada con el ciclo Los Ángeles de la Mañana, de donde es panelista pero está sin ir por el aislamiento que genera ser contacto estrecho de un enfermo con covid.

Primero la panelista tuvo a su hija Lola con coronavirus y una vez que ella se recuperó, cayó su marido. “Ayer le costó la respiración, pero estaba bien, a la mañana no tenía fiebre. El médico te dice que les paracetamol o ibuprofeno. Diego estaba totalmente aislado en su cuarto, comía solo”, expresó.

Luego explicó que este martes en la tarde lo vio "todo abrigado, tapado con dos colchas, con chuchos de frío", lo que indicaba que tenía fiebre. "Me asusté y le tomé la temperatura, empezó con 38, 39 de fiebre. Lo llamé al médico. Diego es negador, se quería bañar y tomarse un ibuprofeno. Ahora me dice que hoy vuelve y no va a volver hoy”, recordó.

“Ayer lloró mi hijo Dieguito, decía: ‘papá no vuelve’. Lola decía: ‘yo soy la culpable porque traje el COVID’. Nadie se pudo acercar, nadie se pudo despedir. Lola lloró un montón”, ´continuó con una notoria angustia que no ocultó y que se fue incrementando con su relato.

Entre lágrimas recordó: “Le di un beso en la mano porque no sabés cuando lo vas a volver a ver. Estoy angustiada porque estoy sola con los chicos, no sé si tendré el COVID”.

“Le preparé un bolso con ropa, la notebook, porque es una enfermedad solitaria, no le ve ni la cara al médico. Como está todo colapsado acá (en San Isidro), yo le pude conseguir un lugar en Los Arcos”, subrayó Latorre.

En el sanatorio, Diego se sometió a una serie de estudios médicos, entre estos una tomografía y un análisis de laboratorio. “Él va a pasar unos días mal, incómodo, es lo que le está pasando a todo el mundo. Tiene una neumonía leve, es bilateral porque está en los dos pulmones. No necesita respirador. Lo más probable es que en 3 o 4 días ya esté bien”, finalizó.

En las redes

Diego Latorre contó que estaba internado con coronavirus. Lo hizo con un video en el que le habló desde la habitación del sanatorio a sus seguidores y transmitió tranquilidad y confianza que va a salir adelante.

“Hola gente, cómo están. Acá estoy, internado en el Sanatorio de Los Arcos con un cuadro de neumonía leve (...) Hice los estudios y el cuadro general es bueno, así que vamos para adelante”, finalizó.