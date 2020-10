Dan Breitman y Flor Anca, duramente criticados en el Cantando 2020 por "echar a la coach"

miércoles, 28 de octubre de 2020 00:28

Dan Breitman y Flor Anca subieron a la pista este martes del Cantando 2020 con una presentación que no gustó y que se llevó todas las críticas pero no solo por su "fría" interpretación sino por haber "echado" a la coach que venía a reemplazar a Pablo García.

La posta la tuvo Ángel de Brito que tras el saludo de entrada de la pareja lanzó sin perder tiempo: "¿por qué rajaron a la coach?", a lo que Dan Breitman contestó esquivando el tema: "queremos cantar".

Inmediatamente, Flor salió a poner humor apostando a unas palabras en portugues pero el conductor le frenó en seco y volvió a preguntar: "me dijeron que vos pediste que la echaran".

Lejos de responder ella siguió tomándoselo con humor y Dan explicó: "sentimos que no era la persona, para nosotros. Es una custión de vibra. Estamos un poco locos pero sentimos que no era una persona que tenía...".

Frenando el manto de humor que constantemente querían poner los participantes, De Brito interpeló: "todo muy gracioso pero una persona se quedó sin trabajo porque ustedes pidieron. Me pueden explicar, como adultos, por qué pidieron ese cambio".

Ante esto, Florencia explicó: "nosotros vinimos acá y sentimos que no pegaba con nuestro equipo que está bien armado (...) Habían situaciones incómodos. Había algo que no pegaba".

Luego indicó que le mandó audios a la coach y no le dio tiempo a informar y explicar al jefe de los preparadores, Sebastián Mazzoni, lo que había pasado. Además aclaró que la salida de Pablo la había "afectado" y no fue por "algo personal", por lo que sacaron a Ana, después de solo un ensayo por zoom.

Luego cantaron "La Rueda Mágica" de Fito Paez pero el tema no llegó al jurado y coincidieron que sintieron que ambos no transmitieron nada pese a que es un "temazo".

La más dura de todos fue Nacha Guevara quien antes de dar su devolución y explicar qué le pareció el tema, dio una fuerte crítica por la actitud con la coach: "cuando uno toma una decisión así, tiene que tener claro los motivos y poder explicarlo. Por qué no funciona una persona. Eso de decir 'no se', que me miro con el otro. No es serio. Porque dejaron sin trabajo a una persona y debe haber fundamentos profesionales no personales. Tiene que tener un valor sino es un capricho". Luego indicó que lo que percibió de esa pareja con el conflicto fue una actitud de "dos adolescentes pelotudos".