Ángela Leiva recibió el alta: "sentí dificultades para respirar"

miércoles, 28 de octubre de 2020 19:32

Tras un par de semanas con diagnóstico de coronavirus, que incluso la llevó a estar internada en una clínica privada, Ángela Leiva recibió el alta médica. La cantante superó la enfermedad pero por ahora no volverá al Cantando 2020 hasta que se sienta del todo bien.

La cantante contó que "necesitaba dormir" en su "casa porque extrañaba mucho". La joven pasó por Los Ángeles de la Mañana, donde confesó que no se asustó pero recurrió a consultar al médico porque se le empezó a complicar la respiración.

"No me asusté. Soy una mina que no se enferma nunca. Cuando empecé cierta dificultad para respirar, consulté. Siempre me cuido mucho con lo que digo porque la gente se asusta mucho", comenzó expresando.

Luego señaló que empezó "a sentir dificultad para respirar" y por eso llamó "a un médico y me vinieron a ver, me hicieron placa y me dejaron internada".

"Gracias a Dios fue leve siempre. La gente escucha que estuve 2 o 3 días internado y es un montón", destacó y luego agregó: "lo del alta es muy particular. El alta de Covid ya lo tengo, no contagio más. Tengo unos días más de reposo por la neumonía. Es relativo como me siento para cantar. Si no puedo hilar una palabra menos para cantar".

"Brian no tuvo neumonía y le pasa lo mismo. El Covid afecta las vías respiratorias", señaló.