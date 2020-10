German Paoloski a Sabrina Garciarena: "el año que viene nos casamos"

martes, 27 de octubre de 2020 17:48

Llevan once años juntos y una relación que tuvo sus frutos con tres hijos hermosos. German Paoloski y Sabrina Garciarena es una de las parejas más firmes del mundo del espectáculo y son padres de León (6), Beltran (3) y Mia, que nació este año. Ambos llevan una relación muy afianzada y eso ya los lleva a pensar en la posibilidad de casarse, tal vez en el 2021.

Este martes, en El Noticiero de Todos (Telefe), ambos expresaron el deseo de pasar por el altar en un cruce televisivo que captó la atención de todos los seguidores. Todo se dio después de un comentario al pasar que hizo el conductor del noticiero cuando se hacía referencia a la noticia de que abrían los registros civil para que la gente pueda dar el "sí quiero".

Luego Mauro Szeta no se lo dejó pasar y con un trabajo de la producción para contactar por videollamada a Garciarena, él le preguntó: "Paoloski dijo sobre la posibilidad de casarse, que quería casarse contigo. Nos conmovimos, nos abrazamos y quería trasladarte la pregunta a vos".

A esto Sabrina respondió: "por un lado me pareció divino que la gente se quiera casar y por otro lado, es triste ver tan pocas sillitas... yo me quiero casar, pero si me caso quiero con toda la gente que quiero".

Al escucharla hablar, y con una sonrisa en el rostro, Germán le expresó: "hay dudas igual en eso. Deberías decir Sabri 'cuando nos casemos', que es un hecho".

Inmediatamente ella contestó: "mi amor, cuando nos casemos. Hace 11 años que estamos juntos. ¿estás haciendo una propuesta formal?". Pero rápidamente él aclaró: "no Sabri. Lo dije antes. Tengo que hacerte una propuesta como corresponde. Estaba en el registro civil y dije cuando se libere todo quiero (...) Sabri la propuesta va a ser como corresponde. Vos te mereces más que esto que estamos haciendo acá".

Las palabras de Germán sonaron muy románticas en el estudio y los compañeros tomaron la posta para que se empiece a organizar. Y ante esto, ella expresó: "me encanta que me llamen, por ahí más adelante sí. Lo venimos pensando hace bastante".

"El año que viene puede ser, ¿no?", lanzó él y tras estas palabras apareció un graff en la pantalla que decía: "pone turno que nos casamos".

Ante esto Szeta consultó a Sabrina si era así, si estaba dispuesta y ella contestó: "yo lo dije eso, me encantaría. Los otros días fuí a inscribir a Mía y veo todo y me da ganas de casarme".

"En el post pandemia y post vacuna, nos casamos porque tiene que haber fiesta", aclaró Germán pero Sabrina le indicó: "tiene que hacer una propuesta como corresponde (...) los casamientos que hice en ficción fueron importantes, espero lo mismo en la vida real o más".

"¿Parecido? mucho más", refutó él. "La verdad que es lindo poder festejar y sobre todo después de esta pandemia y cuarentena. ojalá que el año que viene podamos festejar", finalizó.

Con estas palabras... ¡se vienen los confites!