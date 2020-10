Con gastada y todo: Belu Lucius y su hermana Emily la rompieron en Masterchef Celebrity

martes, 27 de octubre de 2020 00:00

Belu Lucius y su hermana Emily estuvieron geniales con el desafío familiar de Masterchef Celebrity y se lucieron con una suprema a la Maryland, con una guarnición especial. Además, se dieron un gustiro: gastar a Germán Martitegui.

"La pasé bárbaro y estoy encantadísima", expresó Emily. "Está muy lindo", elogió Donato de Santis. Y mientras probaba hizo una apreciación: "son iguales".

En tanto, cuando llegó el turno de Martitegui, Belu no pudo evitar hacer un comentario en off: "viste que bueno que está Germán. Está muy fuerte". A lo que Emily agregó: "yo solo tengo ojos para un solo hombre". "Sí, sí, yo también pero está muy fuerte", se sinceró la influencer.

"Este es el mejor plato de toda la competencia hasta ahora", sentenció @donatodesantis uD83DuDCA3uD83DuDD25 Emily y @BeluLucius LA ROMPIERON con su suprema maryland uD83DuDCA5 y todo el jurado se los hace saber uD83DuDC47 #MasterchefArgentina pic.twitter.com/YwpsOBoFy4 — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) October 27, 2020

Ya en la evaluación, "Tegui" destacó que prepararon un gran clásico de la cocina porteña. "Vamos a ver si están a la altura de la situación", expresó él. "1.80", dijo Belu y Emily agregó: "1.73 pero tengo tacos".

Finalmente, las hermanas recibieron de Donato la mejor noticia: "es el mejor plato de la noche. La foto es linda y vende lo que es". Ellas, lo celebraron por lo alto.

Tegui agregó: "te quedó como de restaurante. Está perfecto. Es emocionante y te lo dice alguien que tiene buenas experiencias con este plato".

¿Se va?

Germán Martitegui es el más polémico de Masterchef Celebrity y este domingo, fue duramente criticado por sus cruces con Fede Bal y por las críticas a Patricia Sosa. "El amor no es un condimento", la frase que levantó polvareda.

Aislado por coronavirus, el jurado posteó en sus redes una foto con sus compañeros: "Un éxito se sostiene entre cientos de personas con mucho esfuerzo, que aparte son muy buena gente. LOS EXTRAÑO LOCAMENTE. Y a Santi que no está en la foto también. @donatodesantis @santidelmoro @telefe @dbetular @masterchefargentina".

Su mensaje fue una clara referencia a que no va a dejar el reality, algo que se rumoreó este martes ya que se habría quejado con la producción porque no estaría dispuesto a pelearse con los participantes y considera que no lo respetan como chef. Su posteo fue respaldado por Damián Betular y por su reemplazante Dolly Irigoyen que disparó: "volvé pronto".

Desacuerdo con Patricia

Este domingo, Patricia Sosa se convirtió en la tercera eliminada de Masterchef Celebrity, y sorprendió a todos los seguidores del programa. La cantante se midió con Fede Bal en la final y el jurado decidió darle una nueva oportunidad al actor.

Tras esta decisión, Sosa mantuvo un vivo en Instagram con Flor Vigna en el sitio de Telefe, donde contó que disfrutó mucho haber participado y compartido el certamen con las celebridades que participaron. Y aprovechó para promocionar su próximo concierto vía streaming.

"Estoy con la música al palo", contó la cantante quien reconoció que "cocinar es precioso". Luego se expresó rechazando la frase que Germán Martitegui le dijo a Fede Bal al momento de probar su tercer plato que era pescado con puré de papas. Precisamente este puré no lo quiso probar y cuando el actor le indicó que fue hecho con amor, él le refutó que ése no es un condimento.

"No estuve de acuerdo con Germán Martitegui cuando dijo que el amor no es un condimento", comenzó expresando Patricia quien después agregó: "para mi es el principal condimento". En este contexto se remontó a la novela de Laura Esquivel Valdés, "Como agua para chocolate", que fue llevada al cine.

"Hay que ver esa película, 'Como agua para chocolate' (...). La comida transmitir algo, es como una canción, depende de la letra, la música y el amor para que se pueda transmitir", señaló.

Finalmente confesó que tras ser eliminada extraña "el yogurth con frutas que me preparaban en el comedor".

