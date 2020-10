"Le preparo una sopa de pescado": Patricia Sosa se la tiene jurada a Valeria Lynch

lunes, 26 de octubre de 2020 20:25

Patricia Sosa fue la tercera eliminada de Masterchef Celebrity en una definición caliente e inesperada. Sin embargo, en su paso por "Cortá por Lozano" no tuvo pelos en la lengua para referirse a su pelea con Valeria Lynch y dejó en claro que se la tiene jurada.

Entrevistada por Vero Lozano, dijo: "yo tenía un streaming el 7 de agosto, a Valeria se le cae el 1º de agosto su streaming y no se le ocurre mejor idea que ponérmelo el 7 de agosto. Y en la última semana que es la que la gente se acuerda y compra, que quede claro. No estaba bueno que justo la última semana se venda un streaming grabado, el de Valeria".

La conductora intervino: "ella podía cambiar de fecha..." Y Patricia agregó: "lo que dijo en los programas de TV es mentira pero sé con los bueyes que aro. "Yo tengo la solución", decía. ¿Qué solución si el streaming estaba grabado? La voy a desbloquear del celular".

[#CortaPorLozano] ¡Nos juntamos y le preparo una sopa de pescado! @patriciasosaok habla sobre lo que pasó con Valeria Lynch! uD83DuDE32uD83DuDCA3 pic.twitter.com/HC3szWheZX — telefe (@telefe) October 26, 2020

"Dice que te mandó un audio pero no te llegó porque la bloqueaste", disparó Vero. "Ella habló con Oscar y él le dijo: "Valeria sos la mejor, la más linda, la más rubia, la más alta pero estuviste como el culo. Estamos hablando de una relación cercana", se sinceró la cantante.

"Iba a comer a tu casa... Eran amigas", recordó Lozano. "Somos vecinas. El otro día me la crucé. Yo iba en el auto y ella, caminando con el novio. Somos de caminar mucho en mi barrio. Se hizo la re sota. Y yo doblé para el otro lado. Y mejor que lo hizo porque no me la quiero cruzar. Cuando venís con desamor, vengo con el doble de amor. Pero me cansé. No tengo más y ya hubo muchos episodios previos. A mí me enseñan que cuando uno puso tanto, ya te empieza a hacer daño. Una amistad es cosa de dos y cuando no hay, no hay", remarcó Patricia.

A todo esto, Marcelo Polino aportó: "fui testigo que eran muy amigas; yo intentaré juntarlas". "Juntanos y le preparo una sopa de pescado, le preparo una corvina", disparó Patricia. ¡No hay vuelta!

"No estoy de acuerdo con Martitegui"

Este domingo, Patricia Sosa se convirtió en la tercera eliminada de Masterchef Celebrity, y sorprendió a todos los seguidores del programa. La cantante se midió con Fede Bal en la final y el jurado decidió darle una nueva oportunidad al actor.

Tras esta decisión, Sosa mantuvo un vivo en Instagram con Flor Vigna en el sitio de Telefe, donde contó que disfrutó mucho haber participado y compartido el certamen con las celebridades que participaron. Y aprovechó para promocionar su próximo concierto vía streaming.

"Estoy con la música al palo", contó la cantante quien reconoció que "cocinar es precioso". Luego se expresó rechazando la frase que Germán Martitegui le dijo a Fede Bal al momento de probar su tercer plato que era pescado con puré de papas. Precisamente este puré no lo quiso probar y cuando el actor le indicó que fue hecho con amor, él le refutó que ése no es un condimento.

"No estuve de acuerdo con Germán Martitegui cuando dijo que el amor no es un condimento", comenzó expresando Patricia quien después agregó: "para mi es el principal condimento". En este contexto se remontó a la novela de Laura Esquivel Valdés, "Como agua para chocolate", que fue llevada al cine.

"Hay que ver esa película, 'Como agua para chocolate' (...). La comida transmitir algo, es como una canción, depende de la letra, la música y el amor para que se pueda transmitir", señaló.

Finalmente confesó que tras ser eliminada extraña "el yogurth con frutas que me preparaban en el comedor".