Dura crítica de "Coco" Mazzarello: "la postura del gremio es sostener la cuarentena al lado del gobierno"

lunes, 26 de octubre de 2020 13:15

Marcelo "Coco" Mazzarello hizo una fuerte crítica al sindicato que representa a los actores en la Argentina y reclamó que reaccionen ante el aumento de la falta de trabajo en el sector y la apertura urgente de las salas de teatro. El actor, quien fue duramente criticado en los últimos días por un twitts, estuvo invitado en Los Ángeles de la Mañana, LAM, donde marcó su posición y destacó que hay muchos actores que piensan como él pero no se animan a expresarlo por miedo.

En la ocasión trajo el ejemplo de Suiza que "no le hizo cargo a la OMS" y "le fue bien" con el manejo de la pandemia y la situación económica. "Creo que en Argentina sobre-actuamos, es un poco de más todo. 7 meses de cuarentena, somos el único país del mundo. Uruguay al lado nuestro, haciendo algo más racional", puntualizó. Luego puso de ejemplo a Brasil que "fueron de frente contra la pandemia, ya bajó y están mejor".

Ante estas palabras, Ángel de Brito planteó que "algunas actividades" están habilitadas mientras que las salas de teatro no. Ante esto, Coco puso de ejemplo al estudio de LAM donde expresó que "están en un lugar cerrado, sin uso de barbijo" y está funcionando: "¿cuál es la diferencia de un set de ficción con un teatro?".

"Veo televisión italiana, siguen haciendo show, con gente en vivo pero con público. Es igual que un teatro. Hacen eventos en lugares abierto. Acá hay una cantidad de escenarios al aire libre con el que se pueden hacer cosas maravillosas y no se hacen", puntualizó.

Posteriormente lamentó que "detrás de esto hay un montón de gente sin trabajo" y señaló que "la postura del gremio es sostener la cuarentena al lado del gobierno a cualquier precio".

"No creo en la ayuda, hay que volver a trabajar, hay que reactivar el trabajo. Hay que salir a trabajar. No podemos matar a todos los germenes, convivimos, vos lo que tenes es el sistema inmunitario. Si te encierro a vos por 7 meses, lo único que hago es que tus defensas bajen", agregó subrayando que "sin trabajo no hay sindicato, la razón del sindicato es que haya trabajo".

Por otro lado, destacó que "todos somos esenciales, todos los trabajos son esenciales" y planteó que "está mal el decreto que nos impide trabajar".

Además Coco dio una apreciación con respecto a la postura de muchos actores que antes de la pandemia comulgaba con el Gobierno Nacional: "me parece que todo empezó a flaquear porque empezó a doler el bolsillo. Creo que ahora no es tan gracioso subirse".

"Hay mucha gente en el gremio que no piensa como el gremio pero no se animan a opinar porque el castigo es muy duro", detalló.

Para finalizar, indicó que "el lugar institucional del presidente es para todos los argentinos" y luego señaló que "acá nos acostumbramos a que si el presidente" es de un color u otro está bien.

"Si no se cambia la cabeza de la gente por el miedo, si no trabajamos en contra del miedo, estás condenando", finalizó.