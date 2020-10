Diego Latorre tiene coronavirus: "le cambió la voz y tenía tomado el pecho"

lunes, 26 de octubre de 2020 14:25

Después de que su hija, Lola, cumplió los 14 días de cuarentena por coronavirus, la enfermedad se detectó en él. Diego Latorre fue confirmado con coronavirus y se encuentra atravesando el virus con síntomas perceptibles. Así lo adelantó su mujer Yanina quien explicó que el fin de semana surgieron los síntomas que siguen muy de cerca con un médico de manera remota.

"A Diego le cambió la voz. Ayer se levantó con otra voz. Viste como le pasó a Eduardo Feinmann y a Gustavo López, bueno a él también le cambió la voz", comenzó explicando Yanina en Los Ángeles de la Mañana, LAM.

La panelista del programa, que fue contactada por videollamada, explicó que su marido "ayer tenía tomada la garganta y el pecho". "Estuvimos controlando eso porque si se empeora te tienen que internar. Por suerte, hoy está mejor", explicó desde su casa donde permanece toda la familia aislada y sin mantener contacto con nadie.

Luego explicó que Lola "teóricamente está curada" y se cree que "por 6 meses no se contagiaría" porque ya tiene los anticuerpos para la enfermedad pero aclaró que "no hay certezas" que esto sea así más allá de que sus médicos se lo hayan confirmado.

"Yo me quedo tranquila si se queda adentro", destacó Yanina quien agregó que si bien no pueden portarlo al virus, sí puede ser transmisora y no quiere contagiar a nadie.

"Lo loco que ella empezó hace 15 días y ahora Diego empieza con los síntomas", expresó sorprendida.

Con respecto a cómo empezaron los síntomas en el ex futbolista, Yanina explicó: "un día me dijo 'me duelen los músculos', quedamos de no entrenar por unos días pero el dolor no se fue. El sábado me dijo 'me siento raro' pero él es hipocondríaco y siempre se está por morir".

Finalmente destacó que ella no se hisopó porque en todo este tiempo no tuvo síntomas pero igual se mantiene aislada por las dudas.