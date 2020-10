"Va enloqueciendo": Marcelo Polino aniquiló a una participante de Masterchef Celebrity

domingo, 25 de octubre de 2020 16:34

Este domingo hay gala de eliminación en Masterchef Celebrity y Marcelo Polino, el "embajador" del programa habló de todo en "La Peña de Morfi".

Fiel a su lengua filosa, se refirió a los participantes a través de la propuesta de Gerardo Rozín para calificarlos. Al principio, fue benevolente, sobre todo con Vicky Xipolitakis que actualmente tiene COVID y este viernes supo que su bebé Salvador Uriel también está infectado. "Está preocupada y muy asustada. Si tengo que definirla en el reality es que es viva".

"Todos están con un pie en la calle , igual", dijo Polino. Sobre Patricia Sosa, señaló que "en la gala más emotiva, cuando llevaron la foto de niños y el plato de la infancia, me dije: "qué bien cuenta las cosas Patricia Sosa. No sé si está rico el plato pero te vende todo y te lo cuenta con una amorosidad. Me parecía que estaba en la casa comiendo con la tía".

[AHORA] El Embajador @MarceloPolino adelanta TODO sobre la "Gala de eliminación" de @MasterChefAR uD83DuDC68uD83CuDF73¡IM PER DI BLE! pic.twitter.com/AAJ3bQvMcT — telefe (@telefe) October 25, 2020

Pero todo se fue al tacho con Analía Franchín. "Va enloqueciendo semana a semana. Es la Analía que conocemos todos en privado. No se come ninguna. Ella va hasta el fondo. Critica y es como la jueza. Está picando la cebolla y está viendo si te ayudan a vos. Con un ojo cocina y con el otro, va fichando todo. Por un lado es muy atractivo para el juego pero en un punto le puede jugar en contra, con el manejo del tiempo real para cocinar", disparó el embajador.

¿Se irá la Franchín? Aunque a decir de Pachano, "se va el participante menos pensado".

Tres chiflados

El Mono de Kapanga quedó eliminado de MasterChef Celebrity el pasado domingo y a un día de una nueva jornada de eliminación, el cantante usó sus redes sociales para recordar su paso por el programa y enviarle más de un mensaje al jurado.

El viernes le habló a Martitegui y le mostró un plato con una carne y papas de guarnición y le dijo: "este era el plato Martín, el primero que me hiciste presentar". Luego pasó a otro y le prometió: "Si vuelvo voy con esta trilogía".

En horas de la siesta de este mediodía recordó cuando le presentó al jurado un plato cubierto de pimienta: "El Curry Larry Moe del Acceso Sudeste de Quilmes Oeste Zapiola y Dardo Rocha". Por ello decidió llevar hasta sus seguidores a través de videos hasta los lugares en los que había mencionado en el nombre de su plato.

Además, haciendo referencia a la pimienta agregó imágenes en las que se ve a dos de los Tres Chiflados agregando una cantidad excesiva de condimentos. "¿No me pidieron sabor?", escribió. En la siguiente imagen se ve una foto de los tres humoristas y etiquetó a los tres jurados con el mensaje "Los extraño".

¿Lo dejarán volver en un repechaje?

La despedida del Mono

"Me mata, me mata, me mata tu mirada". Cantando esa estrofa, Martín Fabio "El Mono de Kapanga" fue eliminado el pasado domingo de Masterchef Celebrity (Telefe). El cantante se despidió después de que no gustara la prueba que hizo de arroz con curry de cerdo, que presentó la chef especialista Christina Sunae.

En la ocasión estuvo sentenciado con Rocío Marengo y fue el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui quienes le bajaron el pulgar al Mono para dejarlo fuera del certamen.

"Muchas gracias, me sacaron de mi zona de confort, de la caverna, y ahora vuelvo a la caverna. Estuve parado más de 6 meses y pude poner la cabeza en otro lado. Pude aprender y llevarme un montón de información, de sabores, de texturas. Estar frente a ustedes es un placer", señaló al abandonar el juego.

Luego indicó que se lleva "un montón de amigos" y experiencias que lo enriquecen: "hemos cumplido nuestro sueño, lo tomo como un regalo que me da la vida, y conocer a estos chabones. Me llevo un montón de amigos, la verdad que muchas gracias".

Posteriormente y al escuchar la devolución del jurado, destacó: "cada cosa que me dijeron fue un aprendizaje, no lo tomo como derrota sino como aprendizaje".