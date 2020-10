Mica Viciconte y la imperdible anécdota de una cita frustrada: "básicamente no le funcionó"

domingo, 25 de octubre de 2020 00:00

Este sábado Mica Viciconte fue una de las invitadas a PH, el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff. La primera consigna de la noche fue que avanzaran hacia el punto de encuentro quienes hubiesen tenido una cita a ciegas o una cita fallida, y la modelo dio un paso hacia adelante.

"Básicamente no funcionó. La remamos un montón y no hubo caso", aseguró sin pelos en la lengua. por lo que José María Muscari quiso saber si se trató de un problema sexual y la rubia lo confirmó. “No le funcionó. Nos llevábamos bárbaro y todo, pero cuando fue el momento del encuentro fui a su departamento hacía mucho calor. ¡Estábamos empapados!”, recordó.

Ante la mirada atenta de los otros invitados Mica aseguró que "algo malo que tengo es preguntar directo y le pregunté si le había pasado otras veces que no haya funcionado”. En ese momento, Andy le hizo gala de ser hijo de sexólogo y le reprochó el comentario. “Se lo pregunté bien, porque si le pasaba tratábamos de ver cómo lo hacíamos funcionar".

"Te dijo que era la primera vez, ¿no?", le consultaron. "Sí, al toque me dijo que era la primera vez que le pasaba. Le dije que esperáramos un ratito y arrancábamos de vuelta. Pero cuando arrancamos de vuelta no había forma y yo la verdad es que estaba re cag… de calor, no daba más”, explicó.

Finalmente, confirmó que nunca más volvieron a intentar estar juntos. "Y ahí quedó. Nunca más. No probamos de vuelta. No saben lo que remé, gimnasia a full. Pero renuncié. Capaz que eran nervios. Tampoco es que era un minón, era yo. Para mí ya le pasaba y lo quiso intentar. No es conocido él”, sentenció divertida.