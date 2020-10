"Me siento muy dolido", la confesión de Maximiliano Guerra

domingo, 25 de octubre de 2020 00:00

Abierto de corazón. Así se mostró Maximiliano Guerra en la Noche de Mirtha, conducido por Juana Viale. El bailarín contó cómo vive este momento con su hija que eligió irse del país y la dura situación de la Argentina en el contexto de pandemia.

"Me siento muy dolido, veo mucha gente sufriendo, mucha gente que tuvo que cerrar su negocio", comenzó expresando el productor quien siente "dolor por la pobreza" que cada vez va en aumento.

Luego se refirió al Gobierno Nacional y la forma como va llevando la Argentina de la mano de la pandemia y señaló que "no hay un plan, hay muchos planes y cada vez más pero no hay uno para salvar al país". En este contexto señaló que "es muy doloroso que nuestros hijos no puedan ir a la escuela" producto de la cuarentena.

Con una expresión pausada, medido en sus palabras y muy reflexivo, Guerra reconoció que ya está "metido en la política" y aclaró que pensaba que "un artista en actividad debe ser sin frontera, ni política ni religión".

Guerra confesó que con Mauricio Macri lo une una buena relación porque lo conoce "hace muchos años" y hace un tiempo le llamó "para preguntarle desde donde hay que ayudar".

"Este gobierno no tiene agenda con la gente", lamentó Maximiliano quien destacó que "hay que pensar en la ciudadanía, lo social, la gente" y el actual Ejecutivo no muestra "soluciones" a los problemas de la sociedad.

"Ven un problema, en vez de solucionarlo, lo agranda", puntualizó el bailarin quien dejó Europa hace 12 años y se vino a vivir a la Argentina. Acá siente que "hay muchas cosas para hacer y me gustaría hacerlo".

Maximiliano Guerra se convirtió en abuelo, por primera vez, en febrero pasado. Su hija mayor, Zoe, dio a luz a Fran y con eso le generó una inmensa alegría al bailarín. Sin embargo su hija con su familia decidieron irse de la Argentina a buscar un futuro seguro: "se fue mi hija porque es italiana. Con mi nieto de 8 meses, no ve un futuro, estaba peléandola mucho, entre pelear acá o allá... ¿qué puedo decirle, quedate? y que de repente el día mañana salga mal, no tenga trabajo y pida un plan".

Ante esto, Juana Viale le preguntó: "¿seguis pensando que es un gobierno totalitario? y él respondió un "sí" contundente: "este gobierno va hacia el totalitarismo".