"Escuchame una cosita": no más misterios sobre el amor de Hernán Drago

Hernán Drago es uno de los hombres más lindos de la Argentina; algo indiscutible. Desde que se separó de su esposa y mamá de sus dos hijos, se mostró celoso de su intimidad y en varias entrevistas señaló que su corazón no tiene amor de pareja.

Sin embargo, en sus redes sociales hace las confesiones más dulces y sus seguidores enloquecen. Este domingo no fue la excepción. "Escuchame una cosita... Se dará cuenta cuánto la amo...?", publicó junto a una foto dándole un beso a su perra, una de las grandes mimadas de su hogar.

En cuestión de minutos, la publicación en Instagram recibió más de 4000 reacciones y más de una quiso estar en el lugar de la privilegiada mascota. ¡Qué besazo!

Hernán Drago y Cande Ruggeri, juntos: "se viene algo muy lindo"

Cande Ruggeri sorprendió con un posteo junto a Hernán Drago y Matilda Blanco y reveló que algo nuevo llegará.

Se trata de un nuevo programa que será conducido por los modelos aunque no reveló más detalles respecto de qué se trata. Hernán quien participa de Bienvenidos a Bordo, no deja de lado el trabajo y esta vez se anima a ser el anfitrión de un propuesta nueva.

"Hola, estamos acá grabando, y con la potra de Mati, se vienen cosas muy lindas", aseguró Cande en un video en el que mostró a Hernán y Marilda, todos vestidos de fiesta. ¡A esperar las novedades!

Puro mimo

El modelo pasó por el programa de Guido Kaczka y contó que atraviesa un complicado momento pero así y todo se animó a bailar en la pista del programa en el segmento ¿Quién baila con más onda?.

"Baila Hernán Drago desgarrado, se desgarró jugando con los nenes ¿o no?", preguntó el conductor, a lo que Hernán contestó: "jugando con mi hijo al fútbol. Me desgarré patéandole a mi hijo".

Luego Guido preguntó: "¿y tu hijo se desgarró?", y sin dar muchas vueltas, él respondió: "no, qué se va a desgarrar". Pese a la incomodidad propia del problema muscular, el sex symbol salió a la pista y bailó un lento: "Bailar Pegados" de Sergio Dalma.

Con movimientos lentos y muy sexys, el modelo posó sus manos en su pecho y simuló el baile con alguien lo que llevó a que Guido hiciera comentarios mientras mostraba su talento. "Se acaricia el torso", "mirá esas manos, tiene buenas manos", "ahora... bailando así es imposible que se desgarre", acotó el conductor. Con toda la picardía que lo caracteriza, Drago generó suspiros en muchas de sus seguidoras a medida que iba avanzando paso a paso con el ritmo lento.

La situación vino a coronar un comentario que el modelo hizo al principio del programa y que movilizó el ratoneo de muchas mujeres. Es que a los pocos minutos de comenzada la emisión de este miércoles, confesó que "necesita" dormir abrazado a su pareja, además de recibir el saludo de los buenos días.

"A la mañana es fundamental. No se me habla si no se tira un 'buen día'", aseguró Drago quien luego apuntó contra Guido y un mensaje que en alguna ocasión él envió sin saludo previo: "vos me abriste un whatsapp hablando como si ya... te clavé el visto para enseñarte que primero hay que saludar".

"¿Vos sos saludador?", preguntó Kaczka y Drago confesó que sí, "sobre todo a la mañana" y subrayó que le gusta los saludos de texto con "muchas aaa" (buen diaaaaa).