El conmovedor posteo de Martitegui mirando a sus hijos a través del vidrio

domingo, 25 de octubre de 2020 18:56

En las últimas tres semanas MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los programas más elegidos por el público argentino. Sin embargo, la crisis sanitaria no es ajena a los concursantes ni al jurado.

Germán Martitegui, tras conocer su resultado positivo se aisló en su casa y desde allí compartió una tierna postal de sus hijos.

"El vidrio frena el COVID pero no el amor. Los Tegui firmes detrás de la ventana. Aprovecho para agradecer a todos por los saludos y los buenos deseos. Los quiero", escribió en el posteo en el que se puede ver a Lorenzo y Lautaro tras un ventanal.



Pandemia en la cocina

Primero debieron suspender las grabaciones durante dos días luego de que el Polaco manifestara síntomas de coronavirus. Luego de que se confirmara el diagnóstico del cantante, el testeo de Vicky Xipolitakis también salió positivo. Ellos serán reemplazados por Natalie Pérez y Christian Sancho.

Sin embargo, esta semana se confirmó otra baja es que Germán Martitegui, también presentó síntomas e inmediatamente se aisló. "“Ayer desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa”, puso en ese momento en su cuenta de Twitter. Su lugar será ocupado por Dolli Irigoyen quien ya había estado de invitada en el programa.