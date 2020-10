Curioso: ¿por qué Fede Bal usa lentes en MasterChef?

sábado, 24 de octubre de 2020 21:48

Tras un año difícil luego de recuperarse de cáncer de colon, Fede Bal llegó hasta MasterChef Celebrity para demostrar sus habilidades en la cocina y quedarse con el premio de un millón de pesos.

Sin embargo, más allá de sus platos y de la "onda" que le pone a cada programa, hubo un accesorio que llamó la atención: sus lentes. Es que pese a que en su vida diaria y redes sociales no se los había visto con ellos, en las distintas emisiones se lo puede ver con diversos pares.

El actor develó que no tiene problemas de vista pero que los usa como método para protegerse. “Los anteojos en realidad los uso por el covid. Yo soy un chabón que todo el tiempo se toca los ojos", manifestó a Ciudad Magazine.

Además, aseguró que le ayudan al momento de cocinar. "Me pongo los lentes como para saber que me cuido también de cocinar y veo mejor”. Por último explicó que no poseen graduación. “No tienen aumento, pero tienen un filtro y además me hace no tocarme la cara”, sentenció.

El humorista, pese a que había conseguido estar entre los mejores, el miércoles tuvo un traspié en la "timba" de la jornada de "beneficios" y el jurado lo mandó directamente al domingo de eliminaciones.