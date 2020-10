"Dinero bien ganado": Pampita salió a bancar a Wanda Nara

viernes, 23 de octubre de 2020 00:00

Wanda Nara va y viene entre polémica y polémica. Compartió en las redes un video de cómo hacía compras en París, junto a Sol Estevanez, y esto provocó fuertes críticas en las redes, ya que cuestionaron la “necesidad” de mostrar esas imágenes en un momento tan particular del mundo.

Pero, en “Pampita Online” debatieron sobre este tema, y Carolina salió a bancar a Wanda: “¿No les gustó? A mí me gusta ver lo que no me voy a poder comprar ¡Y ellas que se lo compren y disfruten!”

“Las influencers se ponen todo carísimo porque de eso viven: viven de mostrar la moda aspiracional y, quieras o no, hasta la marca más chiquitita se inspira en esas marcas. Es como una red, está todo unido. Además ella vive afuera, trabaja afuera y gana afuera, para ella no vale lo mismo que para nosotros. Es un dinero bien ganado, ella se ocupa de la carrera de su marido. Ella gana en euros y gasta en euros, es otra realidad”, cerró contundente Pampita.

Derretida de amor

Pampita recurrió a su cuenta de Instagram para compartir unas tiernas palabras dedicadas a su hijo Benicio. El niño, que es fruto de la relación que tuvo con Benjamín Vicuña, cumplió el 12 de octubre, 6 años de edad y lo festejó rodeado de sus afectos más cercanos.

El pequeño festejó su cumpleaños con sus hermanos Bautista y Beltrán, su mamá Pampita y el esposo de ella Roberto García Moritán. Para esta celebración, muy íntima por la cuarentena, ornamentaron todo con globos celestes y sobre la mesa colocaron cuatro pasteles con velas cada uno de estos, que el pequeño debió soplar.

Las imágenes del momento quedaron registradas en hermosas postales que ella luego compartió en su muro de Instagram. Allí subió 10 fotos donde se ve la emoción y alegría del niño por este momento. Además le escribió unas líneas donde lo define como un "chiquito divertido, lleno de energía y buen humor" y "cariñoso con todos".

Pampita aseguró que lo "ama con locura" y confesó que al escucharlo hablar se "derrite con sus palabras de amor".