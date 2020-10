¡Con los recuerdos no! Nico Peralta fue "desmentido" en vivo

viernes, 23 de octubre de 2020 23:00

El querido panelista de Cortá por Lozano, Nico Peralta, quien en los últimos días fue denunciado ante la policía llegó este viernes al piso de Telefe con un elemento íntimo y lo reveló en medio del programa.

Nico, que en programas anteriores reveló que fue denunciado por ruidos molestos, por uno o varios vecinos, en medio de la remodelación de su departamento, y hasta fue buscado por la policía, sorprendió a todos con su "libro de la vida".

"Este (mensaje) fue de mi profesora de literatura del secundario, o sea adolescencia. Me pone 'desde que tenías alrededor de 15 o 16 años, me decías cual era tu meta con tal convicción que temía que tu sueño, tan lejano por entonces, no pudiera realizarse. Pero sos una persona tenaz y has demostrado que cuando algo se quiere y se hace con esfuerzo, se logra'", reveló el panelista, leyendo los mensajes que le dejaron al salir de la escuela secundaria.

Ante el mensaje leído, la conductora lanzó al respecto "¿qué opina Pulo y Mauro?", quienes escucharon atentos la lectura. "Estoy en estado de shock, basta de su positividad, basta. Nicolás, perdón, no quiero tirarle abajo el amor y lo positivo que sos, todo lo que está ahí escrito, hay un perito calígrafo que acaba de demostrar y me acaba de escribir que es falso", aseguró Mauro Szeta.

