Wanda Nara mostró cómo disfrazó y mandó a sus hijos a la escuela

jueves, 22 de octubre de 2020 10:42

Falta poco para vivir Halloween en todo el mundo y Wanda Nara ya se adelantó a la fecha. Es que este jueves mostró cómo disfrazó y envió a sus cinco hijos al colegio.

"Halloween 2020 - Hoy festejo en el Colegio", escribió la blonda mostrando una foto de los pequeños disfrazados de conocidos personajes de Star Wars.

Detallista y perfeccionista hasta el mínimo detalle, Wanda se ocupó de comprar hasta las armas y maquillar a sus hijos como los personajes que despertaron cientos de comentarios en las redes.

"Que lindos están !!!!! Impresionante las poses d las nenas !!! Y detras Tano no quiso perderse la foto", "Hay me muerooooooooo y la chicho" y "Me muerooo están súperrr lindossss", fueron algunos de los mensajes que los seguidores de la empresaria le dejaron.