¿Qué pasó?: Oriana Sabatini contó su verdad pero Mauro Szeta no le creyó

jueves, 22 de octubre de 2020 18:52

Oriana Sabatini está en Argentina junto a su familia después de 7 meses de ausencia, ya que está radicada en Europa con Paulo Dybala. Poco después de su arribo, un rumor no deja de acecharla.

"Ella publicó una foto en Instagram y se la ve con una panza de embarazada y puso "probando la pancita". Comenzaron las especulaciones. Y su novio, Dybala dijo en una entrevista en Europa que le gustaría ser papá y ella le respondió: "¿qué?", como asombrada", dijo Nico Peralta en "Cortá por Lozano".

Como periodista de espectáculos, decidió ir a la fuente y preguntarle a la bella actriz y cantante. "Me contestó, tengo la palabra oficial. Oriana había preguntado en Twitter: "¿me ven muy gorda?; ¿le tengo que aflojar al helado?". Y sabemos que está que arde el teléfono de Cathy Fulop porque la felicitan: ¡vas a ser abuela!"

Costa agregó: "en el grupo de WhatsApp de "El club del Moro" todos la saludamos y le decimos: abuela, abuela, abuela. Nos contesta que estamos locos".

Nico hizo escuchar el audio que le envió Oriana al respecto: "no sé de dónde lo sacaron. Me da gracia porque a mis papás los llaman para felicitarlos. Ese rumor va a durar menos que un pepe en una canasta porque no me va a salir la panza. Es mentira ese rumor. Claramente si estuviera embarazada, lo diría de otra manera. Hay personas que se lo creyeron y me dicen: por qué no me lo contaste".

Apenas terminó la grabación, Mauro Szeta disparó: "listo; tiene tres meses el bebé, ya" y sus compañeros festejaron su revelación. Mirá el video: