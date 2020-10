Cande Tinelli "prendida fuego" en Instagram

jueves, 22 de octubre de 2020 00:00

En ropa interior y dejando al descubierto prácticamente todos sus tatuajes, Candelaria Tinelli encendió Instagram este miércoles en la noche. La hija de Marcelo Tinelli nuevamente se mostró a pleno en las redes sociales generando gran repercusión y comentarios de sus seguidores.

Lelé, como se identifica en las redes, tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram y con ellos comparte varias fotos y videos sexy. Es que a la morocha le gusta seducir mostrando su cuerpo dibujado con los tatuajes e incluso no tiene problema en contestar algunos de los comentarios que le dejan sus fans.

Con el título "Prendida fuego bb", en la foto publicada este miércoles se la ve posando con el efecto de llamas de fondo. En apenas 5 horas el posteo sumó más de 86 mil Me Gusta y cientos de comentarios.

Cambio de look

Candelaria Tinelli continuamente es noticia ya sea por un nuevo tatuaje, los cambios en su apariencia en general o por su lengua afilada. En julio pasado, había subido una imagen a su Instagram y tras recibir varios comentarios decidió contestarles a los haters: "Bebes, me importa CERO lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt. Si quiero mañana me hago la cara de pepe grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias".

Antes había respondido por historias a quienes le decían que era toda de plástico: “Qué poca paciencia que les tengo. A los que dicen que soy toda de plástico. Tengo las tetas, tengo siliconas, no es plástico. Y me operé la nariz, no tiene plástico. Y los labios, obvio, me pongo relleno. No es plástico tampoco”.