La confesión de Sandra Borghi al "Pollo" Álvarez: "soñé que pasábamos la noche juntos"

miércoles, 21 de octubre de 2020 12:31

Joaquín "Pollo" Álvarez y Sandra Borghi conducen uno de los programas televisivos más populares de la mañana, Nosotros a la mañana. Ambos comparten varias horas de trabajo y una química que se contagia al resto del equipo, entre ellos a Nicole Neumann, Tomás Dente y Agustina Kampfer, entre otros.

En este contexto, y con la buena onda como característica, Sandra hizo una confesión casi al final del programa. La conductora confesó que el Pollo estuvo en sus sueños más recientes.

"Soñé con vos", comenzó sorprendiendo a todos al aire y generando una seguidilla de bromas. Luego aclaró que en esos sueño también estaba la esposa de él, Tefi Russo. "Estábamos en la casa de él", agregó generando suspenso al relato y destacó que había caído la noche y con ésta una lluvia que los había sorprendido.

Al escucharla hablar, las bromas del panel se encaminaron por un sueño prohibido, a lo que alguien dijo "no pueden" y ella contestó: "en los sueños todo se puede".

"Ahí la clavé en tu casa", agregó contundente y destacó: "algo pasaba y me dijiste quedate a dormir. Yo libre de culpa y cargo, como que no tengo pibes, me quedé".

"Y che, me quedo, porque se largó a llover, qué sé yo. Sí, quedate, quedate, así mañana vamos juntos al programa. Y yo le decía a Tefi que me preste un pijama. Le decía Tefi, prestame un pijama, y no me entraba el pijama, y me ponía uno tuyo", agregó Sandra.

"Me dijiste quedate", apuntó ella a él y destacó: "soñé que pasábamos la noche juntos". Luego agregó que cuando despertó "estaba convencida que dormí con vos".

"Dormimos juntos. Y Tefi decía no, me voy, porque estoy incómoda. Pero paren chicos, somos amigos, nada de nada, es chiquita la cama", relató Sandra.

"Sí yo tengo cama chiquita", agregó él a lo que ella aclaró: "sin embargo Tefi me decía que no podía dormir".

Los comentarios se multiplicaron entre el equipo y la anécdota generó una ola de risas y bromas entre todos.