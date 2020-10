"Con los menores, no, y menos con mi hija": el enojo de Karina La Princesita

miércoles, 21 de octubre de 2020 22:46

Karina "La Princesita" estalló de bronca este miércoles después de escuchar una serie de comentarios en el programa "Hay que ver" de José María Listorti y Denise Dumas.

La cantante se volcó a las redes sociales para expresar el malestar por los comentarios que hicieron en la emisión sobre los twitts que publicó su hija Sol contra Valeria Aquino, expareja de El Polaco y madre de su hermana Alma.

“Yo no miro Hay que ver, ¿pero alguien sabe si me pidieron disculpas? De no ser así, llamo a mi abogado”, comenzó lanzando la jurado del Cantando 2020 quien luego agregó en otro posteo: “Tengo que aguantar que muchos me recriminen que dejé a mi hija con mi mamá, porque en el programa dicen no estar de acuerdo, ya que mi hija no es de riesgo. MI HIJA ES DE RIESGO. INFÓRMENSE ANTES, AL MENOS AL HABLAR DE UN MENOR. Y de cómo nos manejamos en casa es problema mío”.

“Ya saben de mi paciencia con respecto a los dichos sobre mí, en general. Esa paciencia y templanza seguirá presente. PERO CON MI HIJA, AHÍ SI QUE NO. Fin para mí sobre este tema, por este medio. Se seguirá por donde corresponde. Gracias”, finalizó Karina quien además se cruzó con una seguidora.

“Cierren la boca antes de hablar de mí como mamá. De lo demás, digan lo que quiera”, apuntó.