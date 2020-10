China Suárez y Gimena Accardi, más cerca de la reconciliación

miércoles, 21 de octubre de 2020 10:18

China Suárez, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se distanciaron en 2017 después de la larga amistad que cosecharon en Casi Ángeles. La ruptura de la relación se dio después de la trágica muerte de Santiago Vázquez, hermano de Nicolás. La ausencia de la China en ese momento triste para la pareja determinó que se dejaran de seguir en redes sociales y de hablar, pese a que tienen amigos en común. Ahora, por suerte para los fans, ambas sellaron el primer paso para la reconciliación.

“Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos, incondicionalmente, con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas”, expresó Accardi en su momento.

“No soy rencorosa en nada en mi vida. Suelto rápido y puedo perdonar. Eso sí, si eso dañó el vínculo, ya no será como si nada hubiera pasado. Todo tiene una consecuencia. No es mi rencor, es tu acción. No te juzgo, lo entiendo, puede pasar, pero yo decido qué hago con esa relación después. Así con la familia, los amigos, la pareja… Puedo no tener rencor y disculparte, pero, igualmente, alejarme. No voy a seguir en el vínculo haciéndotela pasar mal. O se corta o se empieza de cero y está todo bien”, agregó.

A mediados de septiembre, la China la volvió a seguir en las redes sociales. Gimena Accardi también dio un primer paso: la defendió frente a los dichos de Yeyo de Gregorio sobre la relación con Nicolás Vázquez y las internas de Casi Ángeles. Sin embargo el paso final fue cuando la China le dedicó un mensaje a Gimena después de conocer la muerte de Hugo Accardi: "Hugo querido. Tantas charlas compartidas. No tengo dudas, seguirás escribiendo por allá arriba. Descansa en paz. Gime Accardi, te abrazo".

Ahora finalmente, Gimena la empezó a seguir en las redes sociales. Al parecer, el acompañamiento de la China en ese momento delicado volvió a acercar a las partes y los fanáticos, felices.

Fuente: El Trece