"Papel de mala": picantísima foto al desnudo de More Rial en Instagram

martes, 20 de octubre de 2020 00:00

More Rial impactó en Instagram con una foto al desnudo. Sólo ocultó sus pezones con una mano y antebrazo y se fotografió frente a un espejo.

La hija de Jorge Rial acompañó la imagen con una frase, igual de picante: "Y ahora su corazón es a prueba de balas. Nadie la enamora ahora tiene el papel de mala". En menos de una hora superó las 25.000 reacciones y su hermana Rocío comentó con los emojis de fuego. En tanto, otros seguidores destacaron que la joven está muy bella, segura y muy libre en referencia a su cuerpo.

Morena Rial atraviesa su "nueva" vida, dejando atrás los escándalos con Facundo Ambrosioni, papá de su hijo Francesco Benicio, y con el corazón conquistado por un nuevo amor. La hija de Jorge Rial se muestra en las redes sociales con una alegría particular en su rostro y cada tanto envía mensajes sugestivos que generan inquietud en muchos de sus seguidores.

En septiembre publicó un video que en dos horas generó más de 60 mil reproducciones. Allí se la ve con un pronunciado escote y la cámara colocada en picada que genera un mayor foco en sus pechos.

"No te diré quien, pero llorando por mi te vieron", dice el mensaje que acompañó en el posteo de Instagram al video que generó la reacción de sus seguidores con mensajes de todo tipo.

Reflexión sobre su cuerpo

Hace unos días Morena Rial también compartió en las redes sociales una profunda reflexión sobre el cambio que vivió tras el bypass gástrico hecho en el 2016. Con una emotiva publicación cosechó más de 76.000 me gusta y decenas de comentarios en cuestión de minutos.

"Puedo observarme pasando frente a un espejo sin agachar la mirada. Me celebro posando en una foto grupal sin sentir la necesidad de esconderme detrás de alguien más. Me abrazo todas esas veces que sonrío al ver una foto mía en lugar de llorar. Sí, sucedía. Lo hacía. Posiblemente crecer tenga que ver con ser más fuerte, aunque me gusta darme el mérito por eso. Ni los demás, ni los años, ni el tiempo… fui yo", comenzó el posteo.

"Fui yo queriéndome sentir mejor, fui yo peleando conmigo misma. Fui yo luchando por poder conseguir aceptarme. Porque un día me grité tanto, me insulté tanto, que pensé ese era el fondo de mi pozo", agregó en otro párrafo sobre aquella operación que le permitió bajar 45 kilos.