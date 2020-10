"Motivos por los cuales decidí quedarme": el emotivo video de Fredy Villarreal tras superar el covid

martes, 20 de octubre de 2020 16:30

Con un fuerte abrazo, Fredy Villarreal se fundió con su hija tras superar el coronavirus. Con muchas dificultades, el actor volvió a su casa y el momento emotivo quedó registrado en un video que luego él compartió en su red social Instagram.

En las imágenes, se ve llegar al humorista con paso lento y cubierto con un barbijo. Del otro lado, sale a la puerta la adolescente que al verlo no sabe cómo reaccionar. Sin embargo, él le extiende los brazos y ella sin dudarlo corre para refugiarse en ese abrazo tan esperado por ambos.

El video lleva como título: "motivos por los cuales decidí quedarme" y hace referencia a la necesidad de fijarse metas en la lucha contra el coronavirus para no dejarse vencer en este proceso.

El pasado 9 de octubre, Fredy Villarreal había compartido en Instagram la notica que había dejado la habitación de Terapia Intensiva pero que seguía enfermo luchando para salir adelante. Aquel día publicó un video donde no se lo ve pero sí se lo escucha a la vez que se puede leer el relato de ese dramático momento que le tocó pasar con la enfermedad.

El video comienza: “Primero supe que estabas amenazante. Luego lanzaste toda tu furia de fuego para ver con qué podías vulnerarme, y te hice frente con hidalguía. Empezaste a quemarlo todo alrededor, mientras corría a refugiarme herido, atacado y cansado, salvando lo que tenía a mi alcance. Hasta que tuve que esconderme de tu frenética destrucción, feroz con quien te desafía”.

Lejos del perfil de humorista que lo caracteriza, el actor detalla el drama que vivió: “pero en un momento, me perdiste de vista. Tirado en el piso, desnudo y en el piso caliente, vi cómo destruiste todo. Como quemaste todo, sin ver porque tus llamas enceguecidas no dejan de jactarte de tu frenética destrucción. Solo querías ver a quién ganabas y no lo que ganabas. Tan bajo me siento haber caído, tan en el fondo, desbastado, que el solo hecho de pensar en no caer más, me eleva. Entonces, es ahora donde pienso cuánto más de pie me encuentro. Sí, mirame dónde estoy. Allí, donde todo está roto, mi pulmón guarda un aliento. Allí estoy, en el piso, donde ese poquito de oxígeno que me queda, le da fuerza a mi pecho y a cada rincón de mi cuerpo. A cada tendón, para que se tense y se estire, y pueda ponerme de rodillas una vez más, sobre las frías cenizas que han quedado”.

En otro tramo del mensaje señala: “Creo que sólo Dios sabrá si alguien debe ganar esta batalla. Porque quizás para él sólo sea suficiente saber que el mal existe , pero que una fuerza divina lo puede contener. Aquí estaré entonces, nunca perdiéndote de vista, siempre preparado para demostrarte a lo que puedo llegar, si fuera necesario. Vamos hoy, vamos hoy, un poco más. Aprendí que la mayor altura se tiene, en la menos caída posible”.