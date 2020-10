Mica Viciconte desmintió su embarazo pero hizo un gran anuncio

martes, 20 de octubre de 2020 00:00

Mica Viciconte tuvo un corto pero intenso paso por el Cantando 2020 y su eliminación sorprendió ya que tiene gran apoyo de sus seguidores en redes sociales. En el medio, un fuerte rumor sobre un embarazo la rodeó a ella y a su pareja, el exfutbolista Fabián Cubero y salió a aclarar la situación en "Pampita Online". Además, hizo un gran anuncio.

"Me llegaron mensajes de mis amigas. "¡Cómo lo vas a decir en la tele y no nos vas a decir a nosotras primero"". Y yo, "chicas, les juro que no estoy embarazada". Seguramente cuando esté tendré que esperar los tres meses, todo eso. Pero no está ni el primer mes ni nada", dijo Mica a Pampita Ardohain.

La conductora adelantó la novedad: "Va a estar el miércoles con nosotras". "Más arreglada, chicas. Ahora estoy con un lío en mi casa", señaló Mica.

"Gracias por convocarme. Estoy feliz de tener trabajo, más en esta época. Siempre que hay oportunidad de trabajar es bienvenido. Me uniré el miércoles ahí con ustedes", destacó la bella joven que será una de las panelistas del programa.

"No te vamos a poder felicitar por el día de la Madre pero nos contás cómo fueron estos días", agregó Pampita. ¿Habrá algún anuncio bomba?

Eliminación y sorpresa

Era una de las parejas que ingresó en la segunda ronda de incorporaciones al Cantando 2020 y en sólo una de todas las sentencias no le tocó ir al teléfono. Mica Viciconte se enfrentó este lunes en la noche en la gala de eliminación del certamen y quedó fuera de la competencia frente a Agustín "Cachete" Sierra.

La modelo estuvo cabeza a cabeza con el actor y por más que recibió el apoyo de varios famosos en las redes sociales como su amiga Flor Torrente, no logró ganarle al ex Casi Ángeles. El tramo final de la competencia fue muy parejo y él logró ganarle por 52% de los votos a favor, frente a 48% en contra.

"Las dos parejas estuvieron en el duelo y saben que este duelo era muy difícil", señaló Laurita Fernández al momento de generar el suspenso previo a dar a conocer la definición, a lo que Ángel de Brito destacó que ambos tienen muchos seguidores y son muy queridos en el ambiente.

Previo a las palabras de rigor, el conductor dio a conocer que la pareja que abandonaba el certamen era la de Mica Viciconte y Alito Gallo.

"Gracias a toda la gente que me votó, a mi equipo que es lo más, al público pido mil disculpas", se despidió Mica.

Tras escucharla, Laurita destacó: "viniste, te divertiste, te mandaste, fue un placer".

Por su parte, Alito agradeció a Nacha Guevara puntualmente y notoriamente emocionado. "Vos sabes", le dijo a la jurado.