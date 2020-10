El dolor de la compañera de Alex Caniggia en el Cantando: "me quedé sin trabajo"

martes, 20 de octubre de 2020 00:53

Con un nudo en la garganta, las lágrimas contenidas y una voz que se quebraba a medida que hablaba. Así fueron las últimas horas de presentación en el escenario de Cantando 2020 de Melina de Piano, la compañera de Alex Caniggia en el certamen.

La cantante le tocó quedar sentenciada tras la renuncia del mediático y fue directo al teléfono. En este contexto, Ángel de Brito y Laura Fernández le preguntaron cómo se sentía y ella no pudo contener el dolor que le provocaba salir del certamen de esa forma.

"Hablé con él hace un ratito y no va a venir. Eso me dijo, no se siente cómodo. Quizás no se sintió cómodo con el episodio que pasó con Oscar. Él viene a divertirse, no tiene la necesidad y prefirió antes de sentirse mal, irse", comenzó expresando la cantante.

Luego Ángel expresó que en La Previa, vio que ella brindó una nota y se mostró "angustiada": "te vi llorando bastante".

En este contexto, ella confesó la tristeza que le produce tener que irse y dejar su sueño truncado de crecer de la mano de la música en el programa. "No quiero otra vez llorar. Acepto su decisión, soy su compañera, lo quiero un montón. Cuando le mandé un mensaje le destaqué eso, que dejemos de ser compañeros, porque nos llevamos muy bien, no se notaba que uno era el famoso y el otro parteneir. Me dolió que termine y quedarme sin trabajo", explicó entre lágrimas.

Luego el conductor subrayó que ésta era "la oportunidad de tu vida" y la joven reconoció que así era. Además subrayó que fue una importante oportunidad en un contexto nacional de pandemia, donde el trabajo se ve truncado.

"Canto hace muchos años, me dedico a esto de la manera que puedo, haciendo shows. En marzo fue el último show y no trabajé más. Es duro perder el laburo. Cualquier artista soñaría con tener un sueldo fijo por hacer lo que ama y no buscar boliche por boliche cantar en un bar y donde sea. Es la primera vez que me pasaba eso, encima lo estaba disfrutando y la pasaba bien con mi compañero", finalizó sin ocultar las lágrimas.

La renuncia

Este lunes al mediodía, en el programa de Los Ángeles de la Mañana, LAM, Caniggia sorprendió a todos anunciando su renuncia: "no se si voy a volver al Cantando. Renuncio".

Al escucharlo, Ángel se mostró sin poder creerlo y le preguntó si era definitivo o simplemente una opinión al pasar: "ni voy, ni me presento. ¿Sabes por qué? porque el jurado, hombre mayor me dijo que iba a poner -10. Voy a ir, se van a poner en compinche y me van a echar (...). Si no me echan hoy me echan en el siguiente programa (...). No les voy a dar el gusto".

"¿Es firme?", le preguntó Ángel a lo que él respondió: "es firme, por ahora no vuelvo más".

Sin embargo, al pasar los minutos en el programa, De Brito promovió en Alex la reflexión sobre esta medida y le dijo que si no se presentaba en la gala de esta noche de la sentencia, iba a ser un cobarde: "es de cobarde, no ir al teléfono... por qué no ir y bancársela?"

"Yo me la banco (...) De acá a la noche hay muchas horas, esto es muy minuto a minuto", cambió Caniggia dejando abierta la posibilidad de presentarse en la gala de este lunes en la noche.