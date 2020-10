Alex Caniggia tras su salida del Cantando: "era imposible continuar en un lugar donde el 'jurado' te agrede"

martes, 20 de octubre de 2020 01:15

Este lunes finalmente Alex Caniggia terminó fuera del Cantando 2020 tras renunciar al certamen y mandar a su compañera Melina de Piano a la sentencia. Si bien no se conoció el resultado de la votación telefónica, la producción tomó una decisión inédita en la historia del concurso y determinó la eliminación de la pareja por el faltazo.

Tras la resolución del programa, y las lágrimas inevitables de Melina que lamentó quedar sin trabajo de esta forma, el "Emperador" decidió recurrir a las redes sociales para dejar unas palabras sobre la salida del Cantando 2020.

El mediático agradeció a su equipo y volvió a referirse a su enfrentamiento con Oscar Mediavilla como el motivo de su alejamiento del programa: "Quiero agradecer a mi equipo y lamento mucho mi decisión pero era imposible continuar en un lugar donde el “jurado” te agrede y se caga en el trabajo de todo mi equipo".

Ese mensaje lo escribió en su cuenta de Twitter donde además arrobó a Melina y luego agradeció especialmente a su coach Franco Friguglietti "y a toda la gente que nos banca".

La despedida

Con un nudo en la garganta, las lágrimas contenidas y una voz que se quebraba a medida que hablaba. Así fueron las últimas horas de presentación en el escenario de Cantando 2020 de Melina de Piano, la compañera de Alex Caniggia en el certamen.

La cantante le tocó quedar sentenciada tras la renuncia del mediático y fue directo al teléfono. Previo a esto habló sobre el duro momento que significa quedar sin trabajo en este contexto.

"No quiero otra vez llorar. Acepto su decisión, soy su compañera, lo quiero un montón. Cuando le mandé un mensaje le destaqué eso, que dejemos de ser compañeros, porque nos llevamos muy bien, no se notaba que uno era el famoso y el otro parteneir. Me dolió que termine y quedarme sin trabajo", explicó entre lágrimas.

Luego el conductor subrayó que ésta era "la oportunidad de tu vida" y la joven reconoció que así era. Además subrayó que fue una importante oportunidad en un contexto nacional de pandemia, donde el trabajo se ve truncado.

"Canto hace muchos años, me dedico a esto de la manera que puedo, haciendo shows. En marzo fue el último show y no trabajé más. Es duro perder el laburo. Cualquier artista soñaría con tener un sueldo fijo por hacer lo que ama y no buscar boliche por boliche cantar en un bar y donde sea. Es la primera vez que me pasaba eso, encima lo estaba disfrutando y la pasaba bien con mi compañero", finalizó sin ocultar las lágrimas.